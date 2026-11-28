В столице продолжается масштабная мясная ярмарка «Соғым-FEST», которая пользуется высоким спросом среди горожан. С начала ее проведения реализовано более 500 тонн мяса, передает официальный сайт акимата Астаны.

Ярмарка стартовала 7 ноября, объединив сельхозтоваропроизводителей из разных регионов Казахстана. В эти выходные, 28 и 29 ноября, жители и гости столицы вновь могут приобрести свежую мясную продукцию напрямую у фермеров, без посредников.

На торговых площадках представлен широкий ассортимент мясной продукции, в том числе конина, говядина, баранина и национальные мясные изделия. Вся продукция проходит ветеринарно-санитарный контроль.

Особой популярностью ярмарка пользуется среди астанчан, которые традиционно заготавливают мясо на зимний период.

28 и 29 ноября ярмарка работает с 09:00 до 19:00 сразу на четырех торговых площадках столицы:

ТЦ «Keruen Joly» – шоссе Алаш, 35Б;

ТЦ «Ет Әлемі» – шоссе Алаш, 31/1;

ТЦ «Jurt» – улица Бейбарыс Султан, 3;

рынок «ERA» – шоссе Коргалжын, 96.

Стоимость говядины начинается от 3 300 тенге за килограмм, конины – от 3 500 тенге, баранины – от 3 700 тенге.

Напомним, ярмарка «Соғым-FEST» проходит каждые выходные до конца декабря.