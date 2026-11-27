В Архиве Президента РК подвели итоги конкурса учебно-исследовательских работ среди школьников «История моей семьи в архивных документах». В финальном этапе состязания, организованного одновременно в Астане и Алматы, 60 школьников защитили свои проекты перед историками и специалистами архива, передает официальный сайт столичного акимата.

В этом году на конкурс, организованный Архивом Президента совместно с центрами выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи «Астана дарыны» и «Алматы дарыны», поступило 140 проектов.

По итогам предварительного отбора в заключительный этап прошли по 30 лучших работ от Астаны и Алматы.

Заместитель директора Архива Президента РК, доктор исторических наук Кайрат Алимгазинов в своем выступлении отметил, что популяризация историко-документального наследия страны среди подрастающего поколения является одним из приоритетных направлений деятельности Архива. В связи с этим особое внимание уделяется образовательным и научно-исследовательским инициативам, приобщающим школьников к самостоятельному изучению истории.

«С 2022 года Архив Президента проводит конкурс, направленный на изучение школьниками истории своей семьи на основе архивных документов и других исторических источников, а также на развитие их исследовательских навыков, творческого потенциала и исторического сознания. За это время в конкурсе приняли участие более 350 школьников, представивших исследовательские проекты об истории своих семей», – сказал Кайрат Алимгазинов.

Работы участников оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли специалисты Архива, преподаватели вузов и представитель центра «Астана дарыны».

По итогам конкурса в Астане 6 школьников стали обладателями специальных номинаций, 3 школьника награждены дипломами III степени, двое – дипломами II степени и один – дипломом I степени.

«Этот проект произвел на меня особое впечатление, ведь я изучала историю своих предков. Я считаю, что человек, знающий свое прошлое, способен ценить настоящее и передать заветы предков будущему поколению. Благодаря этому проекту я глубже узнала жизненный путь своего дедушки и получила возможность изучить историю своей страны», – рассказала обладательница I места по городу Астане, ученица 11 класса общеобразовательной школы №101 Алина Балгина.

Отметим, что ежегодный конкурс, проводимый по инициативе Архива Президента, приобщает школьников к работе с семейными и государственными архивами, способствуя формированию навыков критического анализа исторических данных. Инициатива, позволяющая познать историю страны через прошлое своего рода, играет важную роль в сохранении исторической памяти и укреплении преемственности поколений.