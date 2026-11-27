29 ноября, в день выборов депутатов маслихатов, проезд в системе легкорельсового транспорта Tarlan Astana, на городских маршрутах, на экспресс-маршрутах и пригородных маршрутах будет бесплатным, передает официальный сайт столичного акимата.

Жители и гости столицы смогут воспользоваться общественным транспортом без оплаты. Данная мера направлена на обеспечение удобства передвижения граждан и повышение доступности избирательных участков.

Общественный транспорт будет работать в штатном режиме – с 06:00 до 23:00, согласно установленному расписанию.

С 30 ноября общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме. Пассажирам рекомендуется учитывать данную информацию при планировании поездок.