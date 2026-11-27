Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram написал о Дворцах школьников, которые откроются в следующем году, передает официальный сайт столичного акимата.

«В рамках поручений Главы государства развиваем нашу столицу во всех направлениях. Уделяем особое внимание социальной инфраструктуре. Это строительство учебных заведений, детских садов, медицинских центров, спортивных объектов и т. д.

К примеру, в октябре открыли еще два государственных Дворца школьников - многофункциональные комплексы «TANYM ART» (ул. Бейбарыс султан, 15, район Сарыарка) и «TANYM SPORT» (ул. Тулебаева, 3, район Алматы). Они направлены на развитие интеллектуального, творческого и спортивного потенциала детей. В объектах дополнительного образования предусмотрены бассейн, учебные кабинеты, коворкинг-зоны, спортивные и концертные залы и др.

За последние годы открыли в столице 6 подобных учреждений. Общая мощность которых - 8250 мест.

Сейчас также ведем строительства ряда Дворцов школьников. К примеру, в 2027 году планируем открыть еще 2 крупных государственных объекта дополнительного образования – «TANYM TECH» и многофункциональный дворец спорта.

В последующие годы работа по расширению сети объектов дополнительного образования будет продолжена», - написал Женис Касымбек.