Столичные спасатели сделали предупреждение жителям города в связи с погодными условиями, передает официальный сайт акимата Астаны.

ДЧС города Астаны напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при неблагоприятных погодных условиях. Сильный ветер, гололёд, снегопад и резкие перепады температуры воздуха могут привести к различным чрезвычайным ситуациям. В связи с этим соблюдайте следующие меры безопасности:

По возможности не выходите из дома при неблагоприятной погоде;

Не стойте рядом с деревьями, рекламными щитами, линиями электропередачи и другими неустойчивыми конструкциями;

Водителям необходимо снижать скорость, соблюдать дистанцию между транспортными средствами и быть предельно внимательными к дорожной обстановке;

Пешеходам следует соблюдать осторожность на тротуарах и пешеходных переходах, особенно во время гололёда;

Не оставляйте без присмотра отопительные приборы и соблюдайте правила пожарной безопасности.

«При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112. Берегите себя и своих близких! Соблюдение простых правил безопасности помогает защитить жизнь и здоровье людей», — говорится в сообщении ДЧС.