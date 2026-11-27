Столичные спасатели обратились с предупреждением к жителям
Столичные спасатели сделали предупреждение жителям города в связи с погодными условиями, передает официальный сайт акимата Астаны.
ДЧС города Астаны напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при неблагоприятных погодных условиях. Сильный ветер, гололёд, снегопад и резкие перепады температуры воздуха могут привести к различным чрезвычайным ситуациям. В связи с этим соблюдайте следующие меры безопасности:
По возможности не выходите из дома при неблагоприятной погоде;
Не стойте рядом с деревьями, рекламными щитами, линиями электропередачи и другими неустойчивыми конструкциями;
Водителям необходимо снижать скорость, соблюдать дистанцию между транспортными средствами и быть предельно внимательными к дорожной обстановке;
Пешеходам следует соблюдать осторожность на тротуарах и пешеходных переходах, особенно во время гололёда;
Не оставляйте без присмотра отопительные приборы и соблюдайте правила пожарной безопасности.
«При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112. Берегите себя и своих близких! Соблюдение простых правил безопасности помогает защитить жизнь и здоровье людей», — говорится в сообщении ДЧС.