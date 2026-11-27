В столичной школе-лицее №70 имени Темирбека Жургенова прошёл конкурс проектов «Независимость и экология: курс на зелёное будущее», приуроченный к 35-летию Независимости Республики Казахстан, передает официальный сайт акимата Астаны.

В конкурсе приняли участие и испытали свои силы воспитанники дошкольных организаций и учащиеся организаций среднего образования города Астаны. Участники представили проекты, направленные на охрану окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, переработку отходов, развитие «зелёных» технологий и решение экологических проблем.

«Мы поставили цель глубоко интегрировать концепцию «Таза Қазақстан»и ценности Независимости в систему образования, повысив ответственность подрастающего поколения перед природой. Ребёнок должен воспринимать защиту природы не как сторонний наблюдатель, а как активный участник решения экологических проблем. С этой точки зрения конкурс становится важной площадкой, позволяющей развивать исследовательские, творческие и проектные способности детей и школьников, а также распространять авторские программы и инновационные методики педагогов в масштабах города. Всего на конкурс было подано 85 проектов. На данный момент учащиеся и педагоги защитили свои работы перед жюри, представив актуальность, новизну и практическую значимость своих идей. Для нас важно не только количество представленных проектов, но и возможность их применения в реальной жизни, вклад в решение экологических вопросов и роль в формировании гражданской ответственности молодого поколения. Ведь сегодняшняя экологическая инициатива — это основа чистого и безопасного будущего завтра», — отметила методист Учебно-методического центра дополнительного образования детей Айнур Амирханова.

Мероприятие организовал «Учебно-методический центр дополнительного образования детей» акимата города Астаны. Данное событие нацелено на развитие творческих и исследовательских способностей детей, повышение их экологической грамотности, формирование ответственного отношения к природе родного края и построение зелёного будущего нашей страны.

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