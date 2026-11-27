Управление по развитию языков и архивного дела города Астаны совместно со столичным филиалом Союза писателей Казахстана запустило в рамках проекта «Читающая нация» инициативу по распространению книг на казахском языке в кофейнях города. Она направлена на формирование культуры чтения среди жителей, популяризацию казахской литературы и повышение доступности изданий на государственном языке, передает официальный сайт акимата столицы.

Руководитель управления Сакен Есиркеп отметил, что в кофейнях много книг на других языках. По этой причине в каждой кофейне решили разместить книги казахских поэтов и писателей и заняться их популяризацией.

«Основная цель проекта — сделать чтение книг частью повседневной жизни, повысить интерес жителей к литературе на казахском языке и популяризировать национальные духовные ценности. Для этого в кофейнях организуются специальные книжные полки, что даёт посетителям возможность почитать во время отдыха и познакомиться с различными литературными произведениями.

В октябре около 400 книг было передано почти в 50 кофеен. Представители кофеен положительно восприняли проект и выразили благодарность за инициативу. Они поддержали идею сделать книги доступными в общественных пространствах, отметив, что подобные начинания способствуют созданию комфортной и содержательной среды для посетителей.

Сегодня в очередной раз будет распространено более 1500 книг на казахском языке. Среди них — избранные произведения казахской литературы и сочинения местных авторов», — сказал он.

В свою очередь, председатель филиала Союза писателей Казахстана по городу Астане Бауыржан Бабажан сообщил, что владельцы кофеен с радостью поддержали эту инициативу.

«Призываем жителей города поддержать эту инициативу и передавать в подобные заведения уже прочитанные и ставшие ненужными дома книги. В результате реализации проекта будет проведена работа, направленная на повышение доступности книг на казахском языке в общественных пространствах, популяризацию произведений местных писателей и развитие интереса к чтению среди горожан», — сказал он.