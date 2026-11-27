В этом году Астана впервые примет чемпионат мира по голболу среди молодёжи. IBSA Goalball World Youth Championships будет проходить в столице с 29 ноября по 4 декабря, передает официальный сайт городского акимата.

В международных соревнованиях среди спортсменов с нарушением зрения примут участие более 200 атлетов из 16 стран: Бразилии, Австралии, Канады, Испании, Германии, Индии, Израиля, Республики Корея, Польши, России, Швеции, Турции, США, Австрии, Узбекистана и Казахстана.

За медали мирового первенства поборются мужские и женские команды. Среди участников – чемпионы и призёры Паралимпийских игр. Казахстан на соревнованиях представят две национальные сборные – мужская и женская.

Почётным гостем чемпионата станет генеральный секретарь Международной федерации спорта слепых (IBSA) Руфат Гаджили.

Торжественная церемония открытия турнира состоится 29 ноября в 16:30. Матчи будут проходить ежедневно с 09:00 до 20:00 часов с 30 ноября по 4 декабря. В заключительный день соревнований состоятся финальные встречи.

Чемпионат мира проводится под эгидой Международной федерации спорта слепых (IBSA) при поддержке Министерства туризма и спорта Республики Казахстан и акимата города Астаны.

Организаторами соревнований выступают Управление физической культуры и спорта Астаны, Федерация голбола Казахстана и общественное объединение «Казахское общество слепых».

Генеральный партнёр чемпионата – Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан.

Турнир будет проходить в спортивном комплексе «Beeline Arena», по адресу: проспект Туран, 4/2.