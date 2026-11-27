В Астане коммунальные службы готовы к работе в зимний период. Во время снегопадов уборка улиц будет проводиться в усиленном режиме. В первую очередь от снега будут очищать основные магистрали, остановки общественного транспорта и подъездные пути к социальным объектам, передает официальный сайт столичного акимата.

В зимний период снегоуборочные работы охватят все шесть районов столицы. Для санитарной очистки города предусмотрено более 2500 единиц специализированной техники и свыше 3400 дорожных рабочих.

При выпадении осадков особое внимание будет уделяться своевременной очистке магистральных дорог, подъездов к социальным объектам и остановкам общественного транспорта.

Уборка снега будет организована в две смены. При обильных снегопадах маршруты снегоуборочной техники будут корректироваться с учетом погодных условий и ситуации на дорогах.