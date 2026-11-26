В рамках нарратива «Закон и порядок» и проекта «Student Unity» столичные студенты приняли участие с постановочном судебном процессе на тему «Дропперство: легкие деньги или уголовная ответственность?», передает официальный сайт акимата Астаны.

Организатором мероприятия выступил КГУ «Молодежный ресурсный центр «Астана жастары» акимата столицы. Встреча была направлена на повышение правовой и финансовой грамотности молодежи, а также профилактику дропперства – передачи третьим лицам банковских карт или доступа к счетам за денежное вознаграждение.

Организаторы отмечают, что формат театрализованного судебного процесса позволяет не просто рассказать студентам о существующих мошеннических схемах, но и наглядно продемонстрировать, к каким последствиям может привести участие в них. Ведь предложения быстро заработать, не прилагая особых усилий, могут показаться привлекательными, особенно молодым людям, которые не всегда до конца осознают возможные риски.

В ходе постановочного заседания студенты сами исполнили роли судьи, прокурора, адвокатов, свидетелей и других сторон разбирательства. По сценарию была смоделирована ситуация с участием потерпевшей стороны и человека, выступающего в роли дроппера, через банковский счет которого осуществляются денежные переводы.

Участники выслушали позиции сторон, провели допросы, рассмотрели представленные доказательства, выступили в судебных прениях. Завершился процесс оглашением постановочного приговора.

Таким образом, основная часть студентов могла наблюдать за ходом заседания, а подготовленные участники непосредственно погрузились в роли и обстоятельства рассматриваемого дела.

Организаторы сознательно сделали акцент на вовлеченности самих молодых людей, чтобы они могли посмотреть на проблему не только со стороны зрителей, но и глазами участников судебного разбирательства.

Как рассказала специалист отдела по воспитательной работе с молодежью центра «Астана Жастары» Жангуль Камбар, постановочный суд стал одним из направлений профилактической работы, которая проводится в рамках проекта «Закон и порядок». Помимо подобных мероприятий, для молодежи организуют лекции, тренинги и форумы, посвященные вопросам правовой грамотности и безопасности.

«Сегодня мы проводим постановочный суд на тему дропперства – легкого пути заработка. Мы выбрали именно такой формат, потому что хотим показать студентам не только в теории, но и на конкретном примере, к каким последствиям могут привести подобные действия. Участники выступают в ролях прокурора, адвоката, судьи, свидетелей и других сторон процесса. Это позволяет им лучше понять, насколько актуальна и серьезна эта проблема», — пояснила она.

По ее словам, особое внимание профилактической работе уделяется именно молодежи, поскольку студенты могут сталкиваться с различными предложениями быстрого заработка и не всегда осознавать, чем они чреваты в дальнейшем. Между тем согласие предоставить свою банковскую карту или доступ к счету посторонним людям может повлиять на будущее человека и привести к серьезным правовым последствиям.

«Наша основная цель – информировать молодежь, повышать ее правовую и финансовую грамотность, объяснять, на какие предложения и сделки не нужно соглашаться. Важно, чтобы студенты понимали, к чему может привести участие в мошеннических схемах и какой вред это способно нанести их будущему», – добавила она.

Проведение подобных мероприятий направлено на формирование у студентов ответственного отношения к личным банковским данным, развитие финансовой бдительности и понимание правовых последствий необдуманных решений. Организаторы рассчитывают, что полученный опыт поможет молодым людям распознавать сомнительные предложения и не становиться участниками незаконных финансовых операций.

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