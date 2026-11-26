Состоялась рабочая встреча с участием руководителя Управления образования города Астаны, представителей Qazaq AI Research University (QAIRU) и руководителей организаций образования — участников городского проекта «AI Teacher Astana», передает официальный сайт акимата столицы.

В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления сотрудничества между Управлением образования и университетом, развития компетенций обучающихся в сфере искусственного интеллекта, ранней профориентации, а также подготовки будущих педагогов по таким предметам, как математика, информатика и физика.

Кроме того, особое внимание было уделено обеспечению преемственности между уровнями дошкольного, среднего, технического и профессионального, а также высшего образования, повышению профессиональных и цифровых компетенций педагогов и эффективному внедрению технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс.

Были рассмотрены предложения по реализации совместных образовательных и научно-исследовательских проектов, изучению передового опыта и оказанию научно-методической поддержки организациям образования.

По итогам встречи между Управлением образования города Астаны и Qazaq AI Research University (QAIRU) был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве.

Данное сотрудничество направлено на системное внедрение искусственного интеллекта в систему образования столицы, повышение профессионального потенциала педагогов и формирование у обучающихся компетенций, необходимых для профессий будущего.