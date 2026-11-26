В столичной школе-лицее №38 имени Алихана Ермекова состоялся творческий вечер учителя музыки Нуржана Ахметбековича Канафина под названием «Ғасырлар үні», передает официальный сайт акимата Астаны.

На творческом вечере педагог вместе со своими учениками исполнил звонкие казахские кюи, подарив зрителям незабываемые впечатления. Это мероприятие стало ярким отражением труда учителя, популяризирующего искусство игры на домбре, и его творческой поддержки своих воспитанников.

Этот вечер наглядно продемонстрировал плоды работы педагога, который прославляет национальное искусство и прививает подрастающему поколению любовь к домбре.

«На своем небольшом творческом вечере мы выступили вместе с учениками. Хочу отметить, что дети, проявляющие интерес к домбре, вырастают достойными людьми. Наш труд приносит свои плоды: мои ученики участвуют в различных конкурсах и занимают призовые места», — говорит педагог.

Школьный учитель популяризирует национальное искусство и обучает школьников игре на домбре. На сегодняшний день из 2300 детей, обучающихся в школе, он научил играть на домбре более 1000 человек. По словам молодого педагога, число желающих освоить инструмент растет с каждым годом, и количество учеников никогда не уменьшалось. Благодаря его упорному труду сегодня в каждом уголке школы можно встретить ребят, играющих на домбре.

Нуржан Канафин, который также преподает домбру в центре искусств «Кербез», работает в этой сфере более пяти лет. За это время он воспитал множество учеников и внес большой вклад в развитие их интереса к творчеству. Ставя главной целью приобщение к национальному искусству, Нуржан Канафин через игру на домбре помогает обогащать духовный мир детей и раскрывать их творческие способности.