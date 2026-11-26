В столичном университете «Туран-Астана» в рамках концепции «Закон и порядок» и проекта «Jarqyn Bolashaq» состоялся дебатный турнир среди студентов городских вузов. Мероприятие было организовано совместно Департаментом экономических расследований, Молодежным ресурсным центром города Астаны и Управлением по вопросам молодежной политики, передает официальный сайт акимата столицы.

Основная цель турнира — повышение правовой и финансовой грамотности молодежи, формирование правовой культуры, а также углубление понимания пагубных последствий азартных игр в интернете и онлайн-казино. Кроме того, приоритет был отдан развитию у студентов навыков критического мышления, аргументированного изложения позиции, публичных выступлений и ведения дискуссии.

Дебаты прошли во фракционном формате: участники обсудили актуальные общественные проблемы, связанные с онлайн-казино и азартными играми в интернете. Каждая команда защищала позицию определенной фракции и доносила свою точку зрения с помощью аргументов. В ходе дискуссии молодежь затронула вопросы профилактики игровой зависимости, финансовой безопасности и совершения осознанного выбора.

«Сегодняшний дебатный турнир направлен на повышение правовой и финансовой грамотности молодежи. Мы проводим его в рамках проекта «Jarqyn Bolashaq» совместно с Департаментом экономических расследований, Молодежным ресурсным центром города Астаны и Управлением по вопросам молодежной политики. Наша главная цель — разъяснить молодежи опасность азартных игр, обеспечить их профилактику и научить принимать правильные решения. Мы хотим, чтобы молодежь была грамотной, ответственной и активной, ведь молодежь — наше будущее. Отмечу, что это уже третье мероприятие подобного направления, организованное на этой неделе», — сказал заместитель руководителя КГУ «МРЦ «Астана жастары» акимата города Астаны Руслан Конакбаев.

По мнению организаторов, работа по укреплению правовой культуры среди молодежи, формированию навыков финансовой безопасности и профилактике игровой зависимости будет продолжена и в дальнейшем.

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