В столице 12 декабря в 17:00 в конноспортивном комплексе «Аргымак» пройдет культурно-спортивное мероприятие ASTANA HORSE EXHIBITION 2026, посвященное воспеванию красоты, грации и изящества лошади, передает официальный сайт акимата города.

ASTANA HORSE EXHIBITION 2026 объединит на одной площадке столичные конноспортивные клубы, специалистов отрасли, ценителей лошадей и жителей города.

Главная цель проекта — представить в современном формате лошадь не только как неотъемлемую часть историко-культурного наследия нашего народа, но и как символ красоты, благородства и изящества.

В основной части мероприятия вниманию публики будут представлены 40–50 лошадей различных пород, привезенных из конноспортивных клубов Астаны.

Зрители смогут увидеть торжественный парад лошадей, их индивидуальные выходы на манеж, природную красоту и особенную стать. Каждый показ будет сопровождаться специально подготовленной музыкой, световыми эффектами и мультимедийным оформлением.

В программе также запланированы зрелищные выступления, демонстрирующие мастерство всадников, элементы джигитовки и музыкальные постановки.

Особое внимание организаторы уделяют сочетанию традиционной конной культуры с современными технологиями и культурно-просветительскими инициативами.

В частности, в ходе мероприятия будет показан художественный мультимедийный контент, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта и отражающий природную красоту, гармонию движений и изящество лошади. Это направление созвучно приоритетам цифрового развития и широкого внедрения технологий искусственного интеллекта, обозначенным Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

Кроме того, в поддержку идеи «Читающая нация», направленной на формирование культуры чтения, на площадке мероприятия будет организована специальная книжная выставка, посвященная лошадям. В экспозиции будет представлена литература об истории коневодства, конном спорте, конной культуре и роли лошади в человеческой цивилизации.

На мероприятии также будет уделено внимание культуре ответственного обращения с животными, соблюдению чистоты, порядка и требований безопасности.

Таким образом, ASTANA HORSE EXHIBITION 2026, объединяя конное искусство, современные технологии и культурно-просветительские направления, стремится открыть мир лошадей для широкой публики с новой стороны.

Проект направлен на широкую популяризацию конной культуры, содействие развитию конного спорта, повышение интереса общества к лошадям и укрепление взаимодействия между представителями конноспортивной отрасли.