В столице подвели итоги и наградили победителей и участников литературного конкурса для детей «Менің алғашқы кітабым». Проект организовали в поддержку инициативы Главы государства «Читающая нация», передает официальный сайт акимата столицы.

Торжественное мероприятие прошло в Президентском центре Республики Казахстан. Участники - юные авторы в возрасте от 7 до 15 лет.

Конкурс организовали в поддержку инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева «Читающая нация». Организаторы решили не ограничиваться популяризацией чтения, а предложить детям попробовать себя в роли настоящих писателей: придумать собственную историю, создать героев и представить произведение на казахском или русском языке.

Всего на конкурс поступило более 70 работ от 59 юных авторов столицы.

Особенно интересными оказались темы, которые выбрали сами дети.

Наряду с традиционными сказками о дружбе, добре и семейных ценностях появились произведения о современных технологиях, искусственном интеллекте и будущем человечества.

«Есть дети, которые пишут про новые технологии, про искусственный интеллект, то есть про то, как технологии влияют на будущее», - рассказала один из организаторов, психолог и сооснователь центра ментального здоровья «Центр Свободы», ментор Айгуль Аскар.

Некоторые участники затронули и серьезные психологические темы. Например, одна из девочек посвятила свое произведение стремлению людей быть идеальными. Через историю она попыталась показать, что постоянная погоня за совершенством не всегда приносит счастье, а гораздо важнее оставаться собой.

В других работах дети обращаются к семейным традициям, отношениям с бабушками и дедушками, сохранению культурного наследия и любви к родной стране.

Так, один из юных авторов посвятил свою книгу путешествиям по Казахстану.

Он часто ездит вместе с папой по разным городам и решил превратить впечатления от этих поездок в собственное произведение.

Для ребенка знакомство со страной начинается не с учебника географии, а с настоящих путешествий: новых мест, незнакомых улиц и городов, которые он открывает для себя вместе с отцом.

Именно личный опыт стал основой его первой книги. Через эту историю юный автор делится тем, что ему близко и интересно, - путешествиями и возможностью узнавать Казахстан.

По словам Айгуль Аскар, работы участников заметно отличаются в зависимости от возраста. Если для младших детей конкурс стал одним из первых опытов литературного творчества, то среди произведений старшей возрастной группы уже встречаются достаточно самостоятельные и проработанные истории.

Некоторые из них, по ее мнению, вполне могут быть опубликованы в формате небольших книг или сборников прозы.

Конкурс проводился в двух возрастных категориях: от 7 до 11 лет и от 12 до 15 лет. Работы на казахском и русском языках оценивались отдельно.

Для победителей были предусмотрены денежные призы: за первое место - 300 тысяч тенге, за второе - 200 тысяч, за третье - 100 тысяч тенге.

Кроме того, организаторы учредили 12 специальных номинаций, в том числе за литературное мастерство, оригинальность идей, сохранение семейных традиций и культурных ценностей. Победители в этих номинациях получили по 50 тысяч тенге. Все 59 участников были отмечены именными сертификатами и памятными подарками.

В дальнейшем организаторы планируют расширить конкурс и привлечь к участию талантливых детей из других регионов страны.