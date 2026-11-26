В связи с похолоданием и началом ледостава на водоемах Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны проводит комплексные профилактические мероприятия в целях предупреждения возможных несчастных случаев на тонком льду. В настоящее время вблизи водоемов города установлено 270 предупреждающих знаков. Работы по установке дополнительных знаков продолжаются. Для круглосуточного мониторинга обстановки на водоемах и обеспечения безопасности жителей работают 152 камеры видеонаблюдения. Подробную информацию об этом на брифинге в Службе коммуникаций столицы представил начальник Управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС города Астаны Кайырбек Турсымбаев, передает официальный сайт столичного акимата.

По словам спикера, вдоль берегов водоемов организовано пешее патрулирование. На спасательных постах в районе Президентского парка и коммунального пляжа спасатели несут ежедневное дежурство. Также совместно с сотрудниками полиции, рыбной инспекцией и волонтерами еженедельно проводятся профилактические рейды. В ходе рейдов рыбакам и жителям разъясняют требования безопасности при нахождении на льду и раздают информационные материалы.

«В рамках республиканской акции «Мұз» усилена разъяснительная работа в местах массового скопления людей, расположенных вблизи водоемов. Совместно с Управлением образования акимата города Астаны во всех школах столицы проведены профилактические мероприятия. Их главная цель — обеспечение безопасности детей на водоемах, предупреждение несчастных случаев и разъяснение опасности выхода на тонкий лед», — отметил Кайырбек Турсымбаев.

Он также напомнил, что согласно Правилам безопасности на водоемах, утвержденным приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 19 января 2015 года № 34, для безопасного передвижения одного человека по льду его толщина должна составлять не менее 10 сантиметров. А при проведении массовых спортивных и праздничных мероприятий толщина льда должна быть не менее 25 сантиметров. Любители зимней рыбалки также обязаны строго соблюдать требования безопасности. Если толщина льда составляет менее 25 сантиметров, выходящие на рыбалку обязаны иметь при себе индивидуальные спасательные средства. К ним относятся спасательный жилет, свисток, специальные шипы для выхода со льда, веревка диаметром не менее 11 миллиметров и длиной не менее 12 метров, палка длиной не менее 2 метров, а также мобильный телефон в водонепроницаемом чехле. Выход на лед водоемов запрещается в период ледостава и таяния льда, в темное время суток, а также при плохой видимости.

«В соответствии со статьей 412 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, за нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах лица, обязанные их соблюдать, привлекаются к административной ответственности. Для физических лиц предусмотрен штраф в размере 7 МРП. Департамент по чрезвычайным ситуациям призывает жителей и гостей города строго соблюдать требования безопасности, не выходить на тонкий и неокрепший лед, не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и обращать внимание на предупреждающие знаки. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо немедленно звонить по номеру 112», — подытожил начальник управления.