В предстоящие выходные, 28 и 29 ноября, в Астане состоится очередная ярмарка фермерской продукции «Соғым-FEST». Проходить она будет на четырех площадках города, передает официальный сайт столичного акимата.

Свою продукцию представят фермерские хозяйства Акмолинской, Абайской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и других областей. Покупателям предложат широкий ассортимент товаров напрямую от производителей, без посредников.

Ярмарка будет работать с 09:00 до 19:00 на четырёх площадках:

ТЦ «Keruen Joly» – шоссе Алаш, 35Б;

ТЦ «Ет Әлемі» – шоссе Алаш, 31/1;

ТЦ «Jurt» – улица Бейбарыс Султан, 3;

рынок «ERA» – шоссе Коргалжын, 96.

До торговых площадок можно добраться на общественном транспорте. До ТЦ «Keruen Joly» и ТЦ «Ет Әлемі» следуют автобусы № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 76, 81, 82, 120, 120А, 307 и 317. До ТЦ «Jurt» – маршруты № 2, 7, 13, 32, 42, 49, 50, 67 и 73.

До рынка «ERA» - автобусные маршруты №35, 36, 45, 62, 66, 305, 312.

«Соғым-FEST» – это возможность приобрести качественную отечественную продукцию по доступным ценам, поддержать сельхозпроизводителей и сохранить традицию сезонной подготовки к зиме.