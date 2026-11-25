В преддверии выборов депутатов маслихата, которые состоятся 29 ноября, на знаковых объектах Астаны, медиафасадах зданий и городских LED-экранах транслируют тематические изображения, передает официальный сайт столичного акимата.

Информационное оформление охватило ряд узнаваемых объектов столицы. Напоминания о дате предстоящего голосования можно увидеть на колесе обозрения, фасаде здания Национальной компании «Қазақстан темір жолы», в международном аэропорту Астаны, а также на цифровых экранах вдоль городских улиц.

Для информирования жителей о предстоящих выборах в столице задействованы различные городские информационные площадки, в том числе расположенные в местах массового пребывания людей.

Напомним, узнать номер и адрес своего избирательного участка астанчане могут несколькими способами:

на сайте sailau.astana.kz;

через Telegram-бот «Сайлау Астана»;

позвонив в единый контакт-центр iKOMEK по номеру 109.