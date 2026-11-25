На знаковых объектах столицы продолжается информирование о предстоящих выборах
В преддверии выборов депутатов маслихата, которые состоятся 29 ноября, на знаковых объектах Астаны, медиафасадах зданий и городских LED-экранах транслируют тематические изображения, передает официальный сайт столичного акимата.
Информационное оформление охватило ряд узнаваемых объектов столицы. Напоминания о дате предстоящего голосования можно увидеть на колесе обозрения, фасаде здания Национальной компании «Қазақстан темір жолы», в международном аэропорту Астаны, а также на цифровых экранах вдоль городских улиц.
Для информирования жителей о предстоящих выборах в столице задействованы различные городские информационные площадки, в том числе расположенные в местах массового пребывания людей.
Напомним, узнать номер и адрес своего избирательного участка астанчане могут несколькими способами:
на сайте sailau.astana.kz;
через Telegram-бот «Сайлау Астана»;
позвонив в единый контакт-центр iKOMEK по номеру 109.