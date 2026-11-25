Сегодня в столичном экопространстве EcoHub провели экскурсию для школьников. Вот уже больше года в Астане работает креативное пространство EcoHub, куда жители города могут сдать вторсырье и увидеть, как оно получает вторую жизнь. О работе экопространства рассказала руководитель столичного проекта Айгерим Жарылгапова, передает официальный сайт городского акимата.

Помимо пункта приема, в EcoHub проводят мастер-классы и бесплатные экскурсии, на которых посетителям объясняют правила раздельного сбора. Здесь можно поработать и в качестве волонтера: после 30 часов работы участникам выдают сертификат.

В столичном пространстве принимают бумагу, картон, тетрапак, алюминий, металл, стекло, батарейки, а также пластик с маркировкой № 1, № 2, № 4 и № 5 (мягкий и твердый). Сюда же можно принести отработанное подсолнечное масло, оставшееся после жарки. Перед сдачей сырье нужно рассортировать по видам – оно должно быть чистым и сухим, без остатков жидкости и жирных пятен. Специальная упаковка не требуется.

«Важно разделять сырье, поскольку разные виды отходов передаются разным переработчикам. Часть перерабатывается в Астане, а например, стекло и батарейки отправляем в Алматы», – пояснила Айгерим Жарылгапова.

В самом столичном офисе EcoHub перерабатывают только пластиковые крышки: в пространстве установлен велошредер, на котором посетители могут измельчить их, крутя педали. Из полученной крошки здесь делают брелоки, подставки для телефонов и другие изделия, которые, к слову, можно приобрести.

Остальное сырье отправляют партнерам-переработчикам: так, из алюминиевых банок в Казахстане отливают казаны и радиаторы, из бутылок делают синтетическую нить, из пластика – столешницы, скамейки, шахматы и стеновые панели, а из масла после жарки варят хозяйственное мыло.

Тем, кто хочет прийти к экологической осознанности, руководитель проекта дала несколько советов.

«Главное – сделать сортировку ежедневной привычкой, как чистить зубы. Если человек только начинает, мы объясняем и показываем, что принимаем. Не знать правила в начале – нормально. Но самое важное – меньше потреблять: реже покупать бутылки, вещи и то, что не перерабатывается. В концепции Zero Waste есть несколько принципов: сокращать потребление, повторно использовать и перерабатывать. В первую очередь важно переосмыслить свое потребление», – рассказала Айгерим Жарылгапова.

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