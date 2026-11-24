Ежегодно в период с 25 ноября по 10 декабря в Астане проводится международная акция «16 дней активных действий против гендерного насилия». О том, как в столице осуществляется профилактика бытового насилия и защита прав женщин и детей, на брифинге в городской Службе коммуникаций рассказали начальник отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием Управления общественной безопасности Департамента полиции Астаны, подполковник полиции Алмагуль Исмагулова, руководитель Кризисного центра «Үміт» акимата Астаны Галихан Куканбеков, руководитель Кризисного Центра «Коргау» Анна Рыль, передает официальный сайт столичного акимата.

Основная цель международной акции – привлечь внимание общественности к проблеме насилия в отношении женщин и детей, повысить правовую грамотность населения, сформировать нетерпимое отношение к любым проявлениям насилия, а также обеспечить информированность граждан о доступных мерах защиты и помощи пострадавшим.

В рамках акции столичный Департамент полиции проведет комплекс профилактических и информационно-разъяснительных мероприятий.

В частности, будет усилена работа по следующим направлениям:

- посещение семей, в которых ранее фиксировались факты семейно-бытового насилия, с целью предупреждения повторных правонарушений;

- проверка лиц, состоящих на профилактическом учете, и контроль за соблюдением защитных предписаний;

- проведение встреч и лекций в учебных заведениях, организациях и трудовых коллективах;

- подворовые обходы жилого сектора для выявления скрытых фактов насилия и семей, нуждающихся в помощи;

- проведение профилактических бесед с правонарушителями;

- распространение информационных материалов о правах пострадавших, доступных мерах защиты и контактах служб помощи.

К проведению мероприятий будут привлечены представители государственных органов, неправительственных организаций, общественности, психологи и специалисты кризисных центров.

«Особое внимание будет уделено семьям, в которых ранее неоднократно фиксировались факты насилия, имеются угрозы, преследование и психологическое давление, а также воспитываются несовершеннолетние дети.

Главная задача проводимой работы – своевременное выявление фактов насилия, оказание необходимой помощи пострадавшим и предупреждение повторных правонарушений.

Отдельно обращаюсь к жителям столицы: при наличии угрозы жизни и здоровью, а также став свидетелями фактов насилия, незамедлительно сообщайте в полицию», - обратилась к горожанам Алмагуль Исмагулова.

За помощью можно обратиться по следующим номерам:

102 – полиция;

111 – контакт-центр по вопросам защиты семьи, женщин и детей;

150 – телефон доверия.

Стоит отметить, что большую работу в деле защиты и обеспечения безопасности детям и женщинам, пострадавшим от бытового насилия, оказывают кризисные центры столицы. Общая вместимость кризисного центра «Үміт» составляет 70 койко-мест. Здесь женщинам, пострадавшим от бытового насилия, и их детям предоставляется временное место для проживания, а также оказывается 8 видов специальных социальных услуг.

Их обеспечивают безопасным местом проживания, необходимыми бытовыми условиями и пятиразовым питанием.

С начала 2026 года в центре специальные социальные услуги получили 170 человек, в том числе 53 женщины и 117 детей.

В центре проводится комплексная работа с участием психологов, юристов, социальных работников и других специалистов.

Благодаря психологической поддержке 85% получателей услуг смогли адаптироваться к социальной среде и вернуться к семейной и общественной жизни.

Кроме того, оказывается юридическая помощь по вопросам защиты прав женщин, взыскания алиментов, расторжения брака, восстановления документов и решения жилищных вопросов.

«Мы также не прекращаем взаимодействие с гражданами после их выхода из центра. Специалисты продолжают отслеживать их социальное положение и при необходимости оказывают дальнейшую поддержку.

Наша цель – не ограничиваться предоставлением временного места проживания гражданам, пострадавшим от насилия, а создавать условия для их самостоятельной жизни, трудоустройства и повторной адаптации в обществе.

Для нас важна безопасность каждой женщины и беззаботное детство каждого ребёнка», - подчеркнул Галихан Куканбеков.

В этом же направлении с 2009 года в Астане работает частный фонд «Кризисный центр – Корғау».

Сегодня фонд располагает двумя приютами общей вместимостью 65 койко-мест. Женщинам и детям предоставляется безопасное проживание сроком до шести месяцев, а также комплексная помощь: психологическая, юридическая, социальная и медицинская поддержка.

Помимо проживания, фонд ведёт консультативную работу с населением. В офисе принимаются женщины, которым необходима юридическая или психологическая помощь, но которые не нуждаются в размещении в приюте. Также проводятся встречи с детьми и работа с мужчинами, совершавшими насилие.

С начала года в приюте проживали 212 человек, в том числе 73 женщины и 139 детей.

26 женщинам оказано содействие в вопросах регистрации, устройства детей в школы и прикрепления к поликлиникам. Одной женщине восстановлены документы.

Четверо детей получили содействие в прохождении психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), двум детям оказано содействие в оформлении инвалидности.

Одним из наиболее значимых результатов 2026 года стала помощь женщинам в приобретении собственного жилья.

За счёт благотворительной помощи был приобретён дом для матери семерых детей. Ещё четыре женщины получили собственное жильё, в том числе три женщины из числа детей-сирот, состоявшие в жилищной очереди, и одна многодетная мать. Ещё одна женщина получила возможность приобрести жильё по программе социальной ипотеки.

В 2026 году трудоустроена 41 женщина. За девять месяцев профессиональное обучение прошли девять женщин.

Особенно важным стало трёхмесячное бесплатное обучение женщин вождению. Четыре участницы прошли обучение, а в дальнейшем смогут получить возможность оформить автомобиль в лизинг и работать курьерами.

Это направление имеет большое социальное значение. Многие женщины самостоятельно воспитывают детей, в том числе детей с инвалидностью. Им необходимо совмещать работу с ежедневными поездками в школы, детские сады и медицинские учреждения.

Возможность управлять автомобилем помогает женщинам стать мобильнее, самостоятельно решать вопросы детей и одновременно получать доход.

«Сегодня кризисный центр – это гораздо больше, чем временное убежище для женщины, пострадавшей от насилия.

За каждой цифрой стоят конкретные человеческие судьбы: женщина, которая получила работу; мать семерых детей, которая обрела собственный дом; женщина, которая получила новую профессию; дети, которые смогли продолжить образование и получить необходимую медицинскую помощь.

Наша работа направлена не только на устранение последствий насилия, но и на решение причин, которые мешают женщине уйти от агрессора: отсутствие жилья, собственного дохода, документов, профессиональных навыков и социальной поддержки.

Главный результат нашей работы – возможность для женщины и её детей жить в безопасности, иметь собственное жильё, зарабатывать, воспитывать детей и самостоятельно определять своё будущее», - подчеркнула Анна Рыль.