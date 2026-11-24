В рамках нарратива «Закон и порядок» и проекта «Jarqyn Bolashaq» на базе Высшего колледжа транспорта и коммуникаций в Астане состоялся городской дебатный турнир среди студентов, передает официальный сайт столичного акимата.

Турнир прошел при участии городского Департамента экономических расследований на казахском языке в фракционном формате. Каждая команда выступала как отдельная фракция и отстаивала собственную позицию.

Темой дискуссии стала безопасность в цифровой среде: участники разбирали актуальные схемы интернет-мошенничества, способы защиты от злоумышленников, а также зону ответственности самих пользователей и цифровых платформ.

По итогам интеллектуальных поединков победу одержала команда AITU College, которую представили студентки второго курса Айсая Қойжағұл и Нұрсая Қасымжан.

«Турнир мне очень понравился, все прошло на высоком уровне. Темы были связаны с инновациями и вызовами нашего времени – в частности, с действиями мошенников в цифровую эпоху. Я рада полученному опыту и надеюсь в будущем поучаствовать в еще более масштабных конкурсах», – рассказала Айсая Қойжағұл.

Отметим, проект «Jarqyn Bolashaq» направлен на повышение правовой грамотности и финансовой безопасности молодежи, а сам формат дебатов помогает студентам развивать критическое мышление, навыки аргументации и культуру ведения дискуссии.

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