В столице в рамках инициативы «Астана — город без наркотиков» более 600 молодых спортсменов поборолись за победу на VII республиканском турнире по кикбоксингу, посвящённом памяти Халық Қаһарманы Рахымжана Кошкарбаева, передает

официальный сайт акимата столицы.

В соревнованиях приняли участие более 600 юных атлетов из 15 регионов страны и из-за рубежа.

Турнир, прошедший с 17 по 21 ноября в спортивном комплексе «Аспан», проводился среди молодёжи, юношей и юниоров. Спортсмены состязались на трёх рингах и двух татами в разделах K-1, Full Contact, Low Kick и Kick Light.

По словам вице-президента Федерации кикбоксинга города Астаны, мастера спорта международного класса, ответственного организатора турнира Ернара Омарова, соревнования прошли в трёх возрастных категориях и позволили подрастающему поколению обменяться опытом и отточить своё спортивное мастерство.

«Это одно из соревнований республиканского уровня, вносящих вклад в развитие кикбоксинга в нашей стране. В турнире приняли участие спортсмены в категориях молодёжь, юниоры и юноши. В каждой возрастной группе было предусмотрено около 12–13 весовых категорий. Соревнования прошли в два этапа и в общей сложности охватили около 100 разделов состязаний. Поэтому для участников это не просто первенство, где разыгрываются награды, но и важная возможность проверить свой уровень и набраться опыта.

Подобные турниры повышают интерес подрастающего поколения к спорту и придают импульс развитию кикбоксинга в стране», — сказал Ернар Омаров.

Главная цель турнира — популяризация спорта и здорового образа жизни среди молодёжи, развитие массового спорта и профилактика наркоправонарушений.

«Мы поддерживаем молодёжь. Призываем ребят держаться подальше от вредных привычек, формировать правильное окружение и заниматься спортом. В этом турнире участвуют более 600 спортсменов, кроме того, поболеть за них пришли и их родители.

Молодёжь — будущее страны. Поэтому важно создавать условия для того, чтобы они с пользой проводили свободное время и уделяли внимание спорту. Такие соревнования способствуют формированию дисциплины и ответственности у молодого поколения», — отметил оперуполномоченный Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции города Астаны, капитан полиции Жандос Сейтенов.

Подобные инициативы повышают интерес молодёжи к массовому спорту и открывают путь к ведению здорового образа жизни.

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