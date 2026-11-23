В рамках Всемирного дня ребёнка в школе-лицее №60 Астаны состоялся городской форум «Ответственный родитель – безопасное детство», передает официальный сайт городского акимата.

Мероприятие организовало Управление по защите прав детей города Астаны в рамках одноимённого проекта. Основными темами форума стали защита прав детей, укрепление семейных ценностей, повышение родительской ответственности и обеспечение безопасности детей.

В форуме приняли участие представители государственных органов, НПО, организаций образования, а также активные родители столичных школ.

Спикерами выступили руководитель Управления по защите прав детей города Астаны Серик Әділбай, уполномоченный по правам ребёнка по городу Астане Әсима Бимендина, координатор программ по защите детей Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане Азамат Жаманчинов, председатель Астанинского филиала РОО «Союз отцов» Бекдайыр Күзембай, заместитель руководителя Учебно-методического центра дополнительного образования детей Нұрсұлтан Қайроллаев, семейный психолог, основатель «Академии семьи» Ержан Мырзабай. Модератором форума выступил директор фонда поддержки образования и молодёжи «Отбасы мектебі» Серик Сейітман.

«Безопасность ребёнка начинается прежде всего в семье. Именно родители формируют первые представления детей о мире, учат их ответственности, уважению и правилам безопасного поведения. Сегодня важно не только говорить о защите прав детей, но и выстраивать эффективное взаимодействие между государственными органами, образовательными организациями и родителями. Ни одна из этих сторон не может в одиночку обеспечить полноценную защиту ребёнка. Проект «Ответственный родитель – безопасное детство» направлен на повышение родительской ответственности, укрепление семейных ценностей и формирование культуры безопасного детства. Уверен, что подобные инициативы будут способствовать объединению усилий общества ради главной цели – благополучия каждого ребёнка», - отметил руководитель Управления по защите прав детей города Астаны Серік Әділбай.

В ходе форума участники обсудили актуальные вопросы воспитания детей, роли родителей в формировании безопасной среды, а также взаимодействия семьи, общества и государственных органов в сфере защиты прав ребёнка.

В рамках мероприятия активным родителям, вносящим вклад в воспитание детей и обеспечение их безопасности, вручили сертификаты Управления по защите прав детей города Астаны. Кроме того, участникам раздали паспорта «Безопасная семья», разработанные фондом «Отбасы мектебі».

Форум стал площадкой для обмена опытом и обсуждения совместных подходов к укреплению института семьи, повышению родительской ответственности и созданию безопасной среды для каждого ребёнка.