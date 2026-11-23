Педагог общеобразовательной средней школы №12 города Астаны Жаркынали Ошаев построил необычную башню из семи тысяч книг, передает официальный сайт акимата столицы.

Учитель, и ранее удивлявший публику своими изделиями ручной работы, на этот раз создал в учебном заведении, где он трудится, необычный арт-объект – книжную башню высотой 8 метров. Уникальное творение, собранное из книг, вызывает большой интерес у родителей и учащихся школы.

Особенность башни заключается в том, что она создаёт эффект бесконечности. Конструкция, расположенная в центре большого зала, со стороны кажется высотой всего в несколько метров. Однако, если заглянуть внутрь, создаётся впечатление, будто вершина башни уходит далеко за пределы потолка зала.

Эта оптическая иллюзия создана с помощью зеркал, установленных на полу и потолке. Таким необычным решением автор экспоната хотел показать, что книга открывает человечеству дверь в мир безграничных знаний и информации.

В ходе реализации проекта были полностью учтены требования безопасности. Книги, необходимые для возведения башни, собирали и приносили педагоги и учащиеся.