В Астане прошла очередная масштабная сельскохозяйственная ярмарка «Соғым-FEST», объединяющая отечественных фермеров из разных регионов страны и жителей города. На этот раз мероприятие было приурочено ко Дню работников сельского хозяйства и прошло в рамках III Форума работников сельского хозяйства, передает официальный сайт столичного акимата.

Организаторами ярмарки выступили Министерство сельского хозяйства РК и акимат Астаны.

Главной особенностью «Соғым-FEST» стал формат прямых продаж без посредников. Свою продукцию напрямую горожанам представили фермерские хозяйства Акмолинской, Абайской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и других областей Казахстана.

По словам организаторов, проект позволяет продолжать вековую традицию заготовки согыма в современном формате, обеспечивая аграриям удобный рынок сбыта, а горожанам – доступ к качественному местному мясу по выгодным ценам.

На прилавках ярмарки килограмм говядины стоил 3 300 тенге, конины – по 3 500 тенге, баранины – 3 700 тенге. Вся мясная продукция перед выходом на торговые точки прошла обязательную лабораторную проверку на качество и безопасность.

«Мясо – один из основных продуктов питания для населения, поэтому проведение таких ярмарок очень востребовано. Здесь можно купить его по доступной цене. Сам я родом из Аркалыка и взял конину, привезённую именно из нашего региона, по 3 500 тенге за килограмм. В общей сложности приобрёл 25 килограммов. Выражаю благодарность организаторам и акимату города», – поделился впечатлениями покупатель Бердикул Айнияз.

Торговые ряды «Соғым-FEST» работали с 09:00 до 19:00 сразу на четырех площадках столицы:

в торговом центре «Keruen Joly» (шоссе Алаш, 35Б),

«Ет Әлемі» (шоссе Алаш, 31/1),

«Jurt» (улица Бейбарыс Султан, 3), а также на рынке «ERA» (шоссе Коргалжын, 96).

Для удобства горожан до всех локаций курсируют городские и пригородные автобусные маршруты.