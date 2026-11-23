В Астане завершился чемпионат Казахстана по боксу среди юношей 2009–2010 годов рождения. По итогам национального первенства столичные спортсмены завоевали две золотые и одну серебряную медали, заняв третье место в общекомандном зачёте, передает официальный сайт столичного акимата.

Соревнования проходили с 16 по 22 ноября в Национальном теннисном центре «Beeline Arena». В чемпионате приняли участие 346 спортсменов из 17 областей Казахстана, а также Астаны, Алматы и Шымкента. Победители определились в десяти весовых категориях.

В заключительный день соревнований, 22 ноября, состоялись финальные поединки, в которых выступили трое столичных боксёров.

В весовой категории до 65 кг Досжан Жумахан встретился с представителем Алматы Эмиром Мухитом. Напряжённый поединок завершился победой столичного спортсмена раздельным решением судей со счётом 3:2. Помимо золотой медали и звания чемпиона Казахстана, Досжан Жумахан был удостоен специальной награды в номинации «Лучший боксёр».

Вторую золотую медаль столичной команде принёс Сабыржан Сагым, выступавший в весовой категории до 90 кг. В финале он одержал победу над представителем области Жетісу Рамазаном Казнабаем единогласным решением судей со счётом 5:0 и стал чемпионом страны.

Серебряным призёром национального первенства стал Ален Мухитулы, выступавший в весовой категории до 50 кг. В решающем поединке он встретился с представителем Восточно-Казахстанской области Арманом Мырсабитом. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу соперника.

По итогам соревнований первое место в общекомандном зачёте заняла сборная Восточно-Казахстанской области, завоевавшая две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Второе место досталось команде Жамбылской области, в активе которой две золотые, одна серебряная и одна бронзовая награды.

Сборная Астаны с двумя золотыми и одной серебряной медалями заняла третье общекомандное место.

Таким образом, столичные боксёры завершили национальное первенство с тремя медалями, двумя чемпионскими титулами и индивидуальной наградой лучшему боксёру соревнований.