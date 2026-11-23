Выборы депутатов маслихата города Астаны пройдут в столице 29 ноября. В день голосования избиратели получат два бюллетеня, где им предстоит сделать выбор дважды: за политическую партию и за кандидата по одномандатному избирательному округу, передает официальный сайт столичного акимата со ссылкой на Территориальную избирательную комиссию города Астаны.

В день голосования каждый избиратель получит два избирательных бюллетеня, различающихся по цвету:

«Голубой бюллетень» – для голосования за политические партии, участвующие в выборах по партийным спискам.

«Зеленый бюллетень» – для голосования за кандидатов, баллотирующихся по одномандатным территориальным избирательным округам.

Таким образом, избирателям предстоит сделать два самостоятельных выбора: за политическую партию и за кандидата по своему одномандатному избирательному округу.

В обоих бюллетенях также предусмотрена строка «Против всех».

Напомним, узнать свой избирательный участок можно несколькими способами:

на официальном сайте

sailau.astana.kz;

через Telegram-чат-бот «Сайлау Астана»;

позвонив в единый контакт-центр iKomek по номеру 109.

В день выборов необходимо прийти на свой избирательный участок с документом, удостоверяющим личность.