В Астане пенсионерам предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение
Управление занятости и социальной защиты города Астаны разъяснило порядок получения социальной помощи в виде санаторно-курортного лечения, передает официальный сайт столичного акимата.
Такая помощь оказывается следующим категориям граждан, имеющим постоянную регистрацию в столице не менее трех лет:
ветеранам Великой Отечественной войны;
ветеранам боевых действий на территории других государств;
ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;
жертвам политических репрессий из числа участников событий 17–18 декабря 1986 года в Казахстане, реабилитированных в порядке, установленном Законом «О реабилитации жертв массовых политических репрессий»;
Пенсионерам по возрасту - один раз в два года.
Пенсионеры по возрасту оплачивают 20 процентов от стоимости путевки, а пенсионеры, получающие минимальный размер пенсии, – 15 процентов.
Вышеуказанным лицам, имеющим инвалидность, которым в соответствии с разработанной индивидуальной программой абилитации и реабилитации рекомендовано санаторно-курортное лечение, данная социальная помощь не оказывается.
Запись на санаторно-курортное лечение осуществляется через сайт birge.astana.kz с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП). Регистрацию гражданин должен пройти самостоятельно. Заявки принимаются в соответствии с графиком заезда, согласованным с санаториями, и количеством выделенных мест.
В связи с ограниченным количеством путевок свободные места могут заполниться в короткие сроки после открытия регистрации. После распределения всех мест регистрация автоматически прекращается.
Зарегистрированным гражданам за 10–15 дней до поездки в санаторий необходимо сдать следующие документы для получения путевки по адресу: улица Бейбитшилик, дом 9, кабинет 102:
санаторно-курортная карта, выданная терапевтом, и ее копия;
удостоверение личности.
Если документы сдает доверенное лицо, требуются доверенность и ее копия, а также копия удостоверения личности представителя.
В 2026 году путевки выдавались в следующие санатории:
санаторий «Катарколь» (Акмолинская область, Бурабайский район);
санаторий «Zari» (Туркестанская область, Сарыагашский район);
санаторий «Балхаш» (Карагандинская область).