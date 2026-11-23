Управление занятости и социальной защиты города Астаны разъяснило порядок получения социальной помощи в виде санаторно-курортного лечения, передает официальный сайт столичного акимата.

Такая помощь оказывается следующим категориям граждан, имеющим постоянную регистрацию в столице не менее трех лет:

ветеранам Великой Отечественной войны;

ветеранам боевых действий на территории других государств;

ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;

жертвам политических репрессий из числа участников событий 17–18 декабря 1986 года в Казахстане, реабилитированных в порядке, установленном Законом «О реабилитации жертв массовых политических репрессий»;

⁠Пенсионерам по возрасту - один раз в два года.

Пенсионеры по возрасту оплачивают 20 процентов от стоимости путевки, а пенсионеры, получающие минимальный размер пенсии, – 15 процентов.

Вышеуказанным лицам, имеющим инвалидность, которым в соответствии с разработанной индивидуальной программой абилитации и реабилитации рекомендовано санаторно-курортное лечение, данная социальная помощь не оказывается.

Запись на санаторно-курортное лечение осуществляется через сайт birge.astana.kz с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП). Регистрацию гражданин должен пройти самостоятельно. Заявки принимаются в соответствии с графиком заезда, согласованным с санаториями, и количеством выделенных мест.

В связи с ограниченным количеством путевок свободные места могут заполниться в короткие сроки после открытия регистрации. После распределения всех мест регистрация автоматически прекращается.

Зарегистрированным гражданам за 10–15 дней до поездки в санаторий необходимо сдать следующие документы для получения путевки по адресу: улица Бейбитшилик, дом 9, кабинет 102:

санаторно-курортная карта, выданная терапевтом, и ее копия;

удостоверение личности.

Если документы сдает доверенное лицо, требуются доверенность и ее копия, а также копия удостоверения личности представителя.

В 2026 году путевки выдавались в следующие санатории:

санаторий «Катарколь» (Акмолинская область, Бурабайский район);

санаторий «Zari» (Туркестанская область, Сарыагашский район);

санаторий «Балхаш» (Карагандинская область).