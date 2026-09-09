В последнее воскресенье сентября в Казахстане отмечают День труда. Главный инженер-технолог водоочистных сооружений столичного предприятия «Астана су арнасы» Жаннұр Қабылбеков накануне праздника поделился особенностями работы в коммунальной сфере и рассказал о своем трудовом пути, передает официальный сайт городского акимата.

Путь в профессию для Жаннұра Қабылбекова начался с самого базового уровня, что позволило ему досконально изучить все этапы производства изнутри.

«Я прошел огромный путь: начинал со слесаря-ремонтника, был машинистом, начальником смены, мастером, главным специалистом, и только потом стал главным инженером-технологом. Практика помогла мне понять, насколько интересна и многогранна эта профессия. Особенно привлекает возможность видеть результат своей работы в реальном производстве и понимать, что от твоих решений зависит качество и эффективность общего дела», — рассказал специалист.

Ежедневная работа главного технолога требует постоянного анализа данных и непрерывного контроля за каскадом сложных процессов.

«Необходимо следить, чтобы система работала правильно и давала нужный результат. За этим стоит ряд очень важных операций, ошибки в которых недопустимы. Мы также постоянно ищем возможности повысить качество, производительность и оптимизировать затраты, сохраняя высокий уровень надежности всего процесса. Поэтому работа технолога — это не только контроль, но и постоянное развитие», — отметил главный инженер-технолог.

Специфика сферы водоочистки не допускает поблажек, так как от точности инженерных расчетов напрямую зависит здоровье жителей миллионного города.

«Самое сложное — это ответственность. В нашей профессии нельзя руководствоваться принципом «примерно подойдет». За каждым технологическим решением стоят жесткие требования по безопасности, поэтому иногда приходится принимать непростые решения и тщательно проверять даже то, что на первый взгляд кажется очевидным», — подчеркнул он.

Для успешной работы в современной инженерной сфере специалисту необходимо непрерывно обновлять багаж знаний и выстраивать взаимодействие с коллегами.

«Настоящий специалист не может остановиться на знаниях, полученных в институте. Технологии развиваются, появляются новые материалы, оборудование и методы работы. Большое значение также имеет умение работать в команде. Производство — это всегда коллективный труд, и даже самое грамотное решение невозможно качественно реализовать без взаимодействия», — уверен Жаннұр Қабылбеков.

Результат работы коммунальных служб непосредственно отражается на масштабах и темпах развития столицы.

«Астана развивается, строятся новые объекты, совершенствуется инфраструктура, и за всем этим стоит огромный труд инженеров, технологов и рабочих. Для меня важно понимать, что моя работа имеет практический результат и приносит пользу людям и городу. Это мотивирует постоянно искать более эффективные решения», — рассказал специалист.

В условиях растущего спроса на технические кадры инженерные специальности открывают широкие перспективы для подрастающего поколения. С высоты своего опыта Жаннұр Қабылбеков дал небольшое напутствие людям, которые только начинают свой профессиональный путь.

«Сегодня быть инженером — престижно. Современный специалист использует цифровые инструменты, анализирует информацию и непосредственно влияет на результат производства. Молодым людям я бы пожелал не бояться сложных задач, больше практиковаться и задавать вопросы. Без инженеров невозможно развитие ни одного современного города», — резюмировал он.