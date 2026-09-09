В Астане в период с 10 по 15 сентября движение автотранспорта на пересечении улицы Хусейн бен Талал и проспекта Аль-Фараби будет полностью перекрыто, передает официальный сайт столичного акимата.

На данном участке подрядная организация проведет работы по устройству инженерных сетей и основания дорожного полотна.

Водителям и пешеходам необходимо заранее планировать маршрут движения и учитывать возможные изменения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.