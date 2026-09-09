В Астане школьникам разъяснили принцип «Закон и порядок»

В общеобразовательной школе №36 города Астаны провели разъяснение принципов «Закон и порядок», передает официальный сайт столичного акимата.

Главная цель данного мероприятия — повышение правовой грамотности в обществе, соблюдение норм закона, уважительное отношение к окружающим и приложение усилий для развития страны. Также ставилась задача вовлечь будущее поколение в процесс процветания правового государства.

Вместе с тем талантливые молодые ребята продемонстрировали свое мастерство. В результате они создали живописную надпись «Закон и порядок», выложенную и украшенную разноцветными элементами.

«Принцип «Закон и порядок» в стране занимает особое место в формировании ответственного и справедливого общества. Нужно не просто знать об этом, но и понимать его основы и обязанности. База для этого, как и привитие ребенку национальных ценностей, закладывается в школе. Также крайне важным является уважение к другим. Формирование осознанного поколения — это общенациональный интерес», — отметила заместитель директора по воспитательной работе общеобразовательной школы №36 Гульдана Кабиденкызы.

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