В конно-спортивном оздоровительном комплексе «Аргымак» в Астане прошла торжественная церемония открытия финала Евразийской лиги Кубка мира по конкуру (FEI World Cup), передает официальный сайт акимата столицы.

Столица принимала данные международные соревнования и в прошлом году. Однако если в 2025 году был организован первый этап Кубка мира, то в этом году проходит финальный этап. Кроме того, главной особенностью нынешних состязаний является проведение турнира в крытом манеже.

На соревнования, организованные при поддержке Международной федерации конного спорта (FEI), зарегистрированы 22 всадника и 31 лошадь из Казахстана, России, Грузии, Кыргызстана и Узбекистана.

В торжественном открытии мероприятия приняли участие первый вице-президент Международной федерации конного спорта (FEI) Марк Самуэль (Канада), заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Аманбай Нурмуханбетов, генеральный директор Национального олимпийского комитета Республики Казахстан Нурлан Ногербек и президент Федерации конного спорта РК Рустам Баялиев.

«Сегодня в нашей столице мы открываем знаковое соревнование мирового уровня — финал Евразийской лиги Кубка мира FEI по конкуру. Это одно из самых престижных состязаний на евразийском пространстве. В этом году наша страна на высоком уровне провела три этапа Кубка мира, и вот сегодня мы принимаем решающий финиш этого сезона.

Нынешний ноябрь выдался очень плодотворным для нашей Федерации. Мы успешно провели три важных республиканских турнира: первенство страны по конкуру среди юношей и юниоров, чемпионат Казахстана по конкуру среди взрослых, а также чемпионат Казахстана по паралимпийской выездке.

Итоги этих соревнований подарили нам большие надежды. Мы чётко увидели, что в стране растёт новое талантливое молодое поколение, увлечённое конным спортом и способное конкурировать на мировом уровне. В целом конный спорт Казахстана в последнее время уверенно заявляет о себе на мировой арене и начинает проявлять себя на международных турнирах. Наш курс ясен, а поставленные цели масштабны! Одно из доказательств этого — мы подали официальную заявку на проведение в следующем году в рамках этапа Кубка мира специального квалификационного турнира (Special Event), дающего лицензии на Олимпийские игры.

На сегодняшних соревнованиях собрались сильнейшие всадники евразийского региона. Наряду со спортсменами, ставшими лучшими в общем рейтинге, в борьбу вступят и участники, приглашённые по специальной квоте», — сказал президент Федерации конного спорта РК Рустам Баялиев.

На соревнованиях, стартовавших 19 ноября, уже успели определиться первые победители. Пока в отдельных зачётах лидируют всадники из Узбекистана и России, а выступающие от имени Казахстана Раиса Соколенко и Олег Соколенко вошли в пятёрку лучших.

Отметим, что по итогам международных соревнований, которые продлятся до 22 ноября, будут разыграны три путёвки в Большой финал Кубка мира, который пройдёт в Швеции.

Общий призовой фонд турнира составляет 12 500 долларов США.