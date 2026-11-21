В Астане в рамках принципа «Закон и порядок» студенты Колледжа сервиса и туризма поставили спектакль по мотивам повести писателя Оралхана Бокея «Атау кере». В постановке были затронуты вопросы вредных привычек среди молодёжи, зависимости, нравственных ценностей и личной ответственности, передает официальный сайт акимата столицы.

Спектакль подготовил студенческий театр при колледже. Руководитель театра Алимжан Биржанулы адаптировал произведение для сцены, связав сюжетную линию с актуальными проблемами современного общества.

В постановке описывается судьба главного героя Тагана, борющегося с алкогольной зависимостью. Через перемены в его жизни показаны сила воли человека, поддержка близких и важность избавления от пагубных привычек.

«Это произведение, побуждающее к философским размышлениям. Поднятые в нём проблемы актуальны и сегодня. Если раньше широко говорили об алкогольной зависимости, то сейчас вызывают тревогу также увлечение энергетическими напитками, наркотиками и азартными играми. Через постановку мы хотели донести до молодёжи важность того, чтобы не терять силу воли и делать правильный выбор», — отметил руководитель театра Алимжан Биржанулы.

Роль матери Нурке в спектакле исполнила студентка первого курса колледжа Каусар Сапарали. Это её первая роль на театральной сцене.

«Чтобы понять героиню, я сначала полностью прочитала произведение. Подготовка длилась один-два месяца. Через спектакль мы хотели донести до молодёжи, что нужно держаться подальше от вредных привычек и ценить родителей», — сказала студентка.

Особенностью постановки стало применение технологий искусственного интеллекта при подготовке сценических декораций. С их помощью были воссозданы среда и особенности эпохи, в которой разворачиваются события произведения.

По словам директора колледжа Салтанат Басыгараевой, студенческий театр работает уже три года. В прошлом году молодёжь поставила произведение Чингиза Айтматова «Тополёк мой в красной косынке».

«Цель театра — развитие творческих способностей студентов и повышение их интереса к чтению книг. Эта работа перекликается с реализуемой в стране инициативой «Читающая нация». Чтение учит молодёжь глубоко мыслить, анализировать прочитанное и формировать собственную точку зрения», — отметила директор колледжа.

Сегодня в колледже реализуется 26 проектов. Студенческий театр — один из них, направленный на развитие творческого потенциала молодёжи.