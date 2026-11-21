В Астане в рамках проекта «Читающая нация» был презентован сборник детских песен «Бәрі – сен үшін, жас ұрпақ!». В него вошли произведения 16 композиторов, работающих в столице, передает официальный сайт акимата города.

Презентация сборника состоялась во Дворце школьников имени аль-Фараби. Мероприятие было организовано Методическим центром акимата города Астаны.

В музыкальный сборник включены песни на темы Родины, родного края, семьи, дружбы, природы и национальных ценностей. Главная цель инициативы — повышение интереса детей к музыке, популяризация национального искусства, а также формирование у подрастающего поколения патриотизма и нравственных качеств.

В ходе презентации руководитель Методического центра Сындар Дауешова остановилась на значимости проекта. Также с речью выступили заслуженные деятели Казахстана — поэт Аким Ыскак и композитор Кентау Назарбек.

На мероприятии ученик школы-лицея №70 Оралгазы Адильжан совместно с композитором Канатом Едресовым исполнил заглавную песню сборника «Бәрі – сен үшін, жас ұрпақ!».

Новый сборник рекомендован к использованию в учебно-воспитательной работе в организациях образования столицы. Песни станут методическим и творческим пособием для учителей музыки и юных исполнителей.

По словам организаторов, проект направлен на формирование музыкального вкуса у детей и повышение их интереса к казахскому искусству и национальным ценностям.