В Астане в рамках принципа «Закон и порядок» и программы «Астана — город без наркотиков» состоялась премьера спектакля «Өмірің өз қолыңда», поднимающего проблемы последствий наркомании и избавления от наркозависимости. Постановку представил столичный Музыкальный театр юного зрителя, передает официальный сайт акимата Астаны.

Автор спектакля в жанре перформанса — Эльдар Токтасын, режиссёр-постановщик — заслуженный деятель Казахстана Асхат Маемиров.

В постановке показаны пагубные последствия наркотической зависимости для жизни человека, семейные ценности, поддержка близких и пути выхода из сложной ситуации.

По сюжету спектакля, Мурата, который семь лет назад ушёл из дома и пропал без вести, разыскивает и находит родной младший брат Ералы. Чтобы спасти наркозависимого брата, он приводит его в реабилитационный центр. Там Мурат вновь встречает свою бывшую возлюбленную Жамал. Поддержка близких и тоска по прошлой жизни побуждают его по-новому взглянуть на свою судьбу.

По словам режиссёра-постановщика Асхата Маемирова, это уже третья постановка театра в рамках принципа «Закон и порядок», направленная на освещение актуальных проблем общества.

«Ранее мы поставили спектакли Мадины Омаровой «SOS» и Колганата Мурата «Екі ғұмыр». В новой постановке мы хотели поднять проблему наркомании и показать, что человеку, попавшему в зависимость, можно помочь через любовь и милосердие», — сказал Асхат Маемиров.

качестве главной музыкальной темы спектакля выбрана песня Сейдоллы Байтерекова на стихи Кадыра Мырза Али «Өмірің өз қолыңда».

В ходе премьеры оперуполномоченный Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции города Астаны, капитан полиции Жандос Сейтенов остановился на вреде наркотиков и важности профилактики наркомании.

По его словам, постановка представлена в рамках программы «Астана — город без наркотиков» и принципа «Закон и порядок».

Основная идея спектакля — показать последствия наркотической зависимости, раскрыть ценность человеческой жизни и донести, насколько важна поддержка близких для людей, оказавшихся в беде.

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