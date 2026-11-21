В Астане прошло военно-патриотическое мероприятие «Есть такая профессия — Родину защищать». Во встрече приняли участие ветераны Вооружённых сил и Афганской войны, старшеклассники столичных школ и преподаватели начальной военной подготовки, передает официальный сайт акимата столицы.

На мероприятии, организованном Департаментом по делам обороны и Управлением образования города Астаны, ветераны рассказали школьникам о значении воинской службы, долге перед Родиной и гражданской ответственности.

Кроме того, молодёжи представили военные учебные заведения страны, требования для поступления в них и особенности военных специальностей. С помощью специальных видеороликов учащиеся получили информацию о возможностях получения военного образования и выбора будущей профессии.

На встрече заместитель председателя республиканского общественного объединения «Ветераны Вооружённых сил», генерал-майор в отставке Марат Нагуманов отметил важность воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, дисциплины и ответственности.

«Любовь к Родине — это качество, которое доказывается не пустыми словами, а конкретными делами. Спокойствие родной земли и безопасность страны зависят от ответственности каждого гражданина. Защищать Родину — большая честь и священный долг. Подрастающее поколение, думающее о будущем страны, должно быть образованным, дисциплинированным и патриотичным. Ведь завтрашний щит и опора страны — это сегодняшняя молодёжь», — сказал Марат Нагуманов.

В ходе мероприятия ряд преподавателей начальной военной подготовки, внёсших вклад в военно-патриотическое воспитание, наградили почётными грамотами начальника Департамента по делам обороны города Астаны.

В завершение встречи школьники представили концертную программу и продемонстрировали образцы военной формы. Учащиеся в военном обмундировании и с оружием приняли участие в специальном дефиле.

По словам организаторов, подобные встречи способствуют повышению интереса молодёжи к военным профессиям, укреплению патриотического духа и осознанному выбору будущей специальности.