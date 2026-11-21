В столичной школе №13 состоялось открытие учебно-тренировочного комплекса военно-патриотического клуба «Жаубасар». Здесь школьники смогут освоить управление беспилотниками, основы рукопашного боя, скалолазание и строевую подготовку, передает официальный сайт акимата Астаны.

Новый комплекс направлен на военно-патриотическое воспитание молодежи, развитие физической подготовки, дисциплины и практических навыков. Занятия включают элементы подготовки, приближенные к условиям армейской службы.

По словам руководителя учебно-тренировочного комплекса клуба «Жаубасар» Ануара Касенова, главная задача проекта – воспитать у школьников чувство патриотизма, ответственности и интерес к военным специальностям.

«Дети должны любить свою Родину и быть готовыми ее защищать. На площадке предусмотрены различные направления подготовки, навыки по которым востребованы и в Вооруженных силах. После обучения ребята смогут продолжить развиваться в выбранном направлении и применять полученные знания на практике», – рассказал Ануар Касенов.

В настоящее время в клубе занимаются около 30 учащихся седьмых классов, а также по 20 школьников восьмых и девятых классов.

Как отметил заместитель командира войсковой части Сил специальных операций Вооруженных сил Казахстана майор Кыдырбек Тулепов, подобные проекты позволяют знакомить детей с особенностями военной службы и формировать у них дисциплину и ответственность.

«Военно-патриотические клубы помогают школьникам ближе познакомиться с армейской жизнью. Воспитанники участвуют в различных соревнованиях и мероприятиях. В прошлом году ребята выступили на международных военно-патриотических играх «Айбын» в Актобе, а в этом году представляли школу №13 на соревнованиях в Щучинске», – рассказал Кыдырбек Тулепов.

Он также отметил, что школьники посещают мероприятия военнослужащих, в том числе наблюдают за квалификационными испытаниями на бордовый берет. Это позволяет им познакомиться с требованиями к физической подготовке и особенностями службы в подразделениях специального назначения.

В дальнейшем занятия в комплексе позволят школьникам совершенствовать физическую подготовку, осваивать новые навыки и определиться с выбором будущей профессии.