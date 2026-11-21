В Астане продолжается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. В столице усилена работа медицинских организаций, увеличен коечный фонд и обеспечена готовность служб скорой помощи. Об эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах на брифинге в Службе коммуникаций города рассказали руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны Айгуль Шагалтаева и заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения столицы Айдын Ашимханов, передает официальный сайт акимата Астаны.

В городских стационарах с диагнозом ОРВИ и грипп проходят лечение 313 пациентов, в том числе 220 детей и 30 беременных женщин.

В организациях первичной медико-санитарной помощи амбулаторное лечение начали получать 2 569 пациентов, среди которых 1 551 ребенок и 20 беременных женщин. Кроме того, под наблюдением поликлиник находятся 4 559 пациентов с ОРВИ, из них 3 132 получают лечение амбулаторно.

Для обеспечения доступности медицинской помощи в столице усилена работа поликлиник и службы скорой помощи. В медицинских организациях действуют фильтр-кабинеты и кабинеты неотложной помощи, где пациентов с признаками респираторных инфекций принимают отдельно от общего потока посетителей.

В будние дни кабинеты работают с 08:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни - с 08:00 до 18:00.

На фоне сезонного роста заболеваемости в столице также увеличили количество больничных коек.

Одновременно в Астане продолжается вакцинация населения против сезонного гриппа.

На сегодняшний день прививки получили 143 619 человек, в том числе 29 592 ребенка и 114 027 взрослых.

Специалисты напоминают жителям о необходимости соблюдать меры профилактики: регулярно мыть руки, проветривать помещения, избегать тесного контакта с заболевшими. При появлении симптомов ОРВИ рекомендуется своевременно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

Эпидемиологическая ситуация в столице находится на постоянном мониторинге профильных служб. Медицинские организации продолжают работу по обеспечению своевременной и доступной помощи населению.