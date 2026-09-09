На Азиатских играх в Японии честь страны защитят 77 столичных спортсменов

С 19 сентября по 4 октября в японской префектуре Айти и городе Нагоя пройдут XX летние Азиатские игры (Aichi-Nagoya 2026) — одно из крупнейших спортивных соревнований на континенте. В программу Азиатских игр включены 43 вида спорта. Всего в ходе соревнований будет разыграно 460 комплектов медалей. В составе национальной сборной Республики Казахстан в престижном первенстве примут участие 77 спортсменов из Астаны, которые выступят в 30 видах спорта, передает официальный сайт акимата столицы.

Столичные атлеты будут бороться за медали как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях.

В женском турнире по баскетболу 5×5 Астану представят Дарья Королева, Валерия Капитонова, Тамара Нойок, Анна Безгодова, Оксана Нурбаева, Дарья Цуканова и Анастасия Алишускайте. В мужском турнире выступят Аскар Майдекин и Рустам Мурзагалиев. В составе национальной сборной по баскетболу 3×3 примет участие Алижан Идрисжан.

В художественной гимнастике за медали будут бороться Айбота Ертайкызы, Акмарал Ерекешева, Кристина Чепульская, Аида Хакимжанова, Айзере Нурмагамбетова, Жасмин Жунисбаева и Мадина Мырзабай. В спортивной гимнастике выступят Амина Халимарден, Амели Мукышева и Дмитрий Патанин.

В составе женской сборной по гандболу сыграют Аида Жапарова, Жанерке Куандыкова и Мадина Мырзамсеитова.

В национальную сборную по водному поло вошли Адиль Балтабекулы, Душан Маркович, Срджан Вуксанович и Юлиан Вердеш. В плавании честь страны защитит Адильбек Мусин, а в прыжках в воду — Кирилл Новиков.

В артистическом плавании выступят Айгерим Курмангалиева, Жаклин Якимова, Анна Павлецова и Валерия Столбунова.

В академической гребле на старт выйдут Ярослав Мельников, Бапан Асханбек, Артем Матусевич, Тимур Фомичев, Бауыржан Султанов, Мария Чернец и Екатерина Носкова. В гребле на байдарках и каноэ выступит Эвелина Костенко.

В триатлоне за победу поборются Диана Ержанова и Аида Ким.

В единоборствах столичные атлеты также примут участие в нескольких направлениях. В боксе честь страны защитят Айбек Оралбай и Нурбек Оралбай, в джиу-джитсу — Мерей Кабдуллаев и Галина Дуванова, в вольной борьбе — Ризабек Айтмухан, в женской борьбе — Ирина Кузнецова, в таэквондо (WT) — Тогжан Казынабек.

Представители столицы выступят и в стрелковых видах спорта. В стендовой стрельбе примет участие Адель Садакбаева, в пулевой стрельбе — Кирилл Цуканов.

В фехтовании на дорожку выйдет Назарбай Саттархан. В конном спорте выступят Олег Соколенко, Раиса Соколенко и Нурила Турысбекова.

В брейкинге мастерство продемонстрируют Саёра Алибекова и Амир Закиров.

В теннисе Астану представят Анна Данилина, Соня Жиенбаева, Юлия Путинцева, Тимофей Скатов и Александр Шевченко. В настольном теннисе выступит Кирилл Герасименко.

В паделе за медали Азиатских игр поборются Айгерим Сулеймен, Мария Синицына и Родион Пак.

В спортивном скалолазании выступит Амир Маймуратов, в легкой атлетике — Виктория Ан, в велоспорте — Рамис Динмухаметов и Дмитрий Резанов.

В скейтбординге свое мастерство покажет Альфируз Эшматов. В киберспорте честь столицы будут защищать Рафа Бердалы, Каныш Абикенов, Бекзат Ахамбаев и Сардар Ерекенев.

Таким образом, спортсмены из Астаны на XX летних Азиатских играх поборются за награды как в олимпийских дисциплинах, так и в ряде новых видов спорта, включенных в программу континентального первенства.

Напомним, на летних Азиатских играх, прошедших в 2023 году в китайском Ханчжоу, от Астаны выступили 46 спортсменов в 18 видах спорта. На тех соревнованиях столичные атлеты завоевали 10 медалей — 1 золотую, 3 серебряные и 6 бронзовых.