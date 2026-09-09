В Астане состоялись торжественные проводы призывников в ряды Национальной гвардии

На столичнном «Сборном пункте» прошли торжественные проводы первой команды молодого пополнения осеннего призыва 2026 года в ряды Национальной гвардии Республики Казахстан, передает официальный сайт акимата Астаны.

В рамках военно-патриотического воспитания молодежи для прохождения службы в ряды Нацгвардии отправились 35 призывников.

В церемонии приняли участие представители акимата Астаны, руководства Национальной гвардии, Министерства обороны, столичного Департамента по делам обороны, ветераны, военнослужащие, воспитанники военно-патриотического движения «Жас сарбаз», а также родные и близкие новобранцев. Мероприятие завершилось праздничным концертом с участием Военного оркестра и ансамбля Национальной гвардии РК.

«Сегодня в разгар осеннего призыва мы отправляем следующую группу нашей молодежи в город Алматы. Призывники, которые туда направляются, будут выполнять свои обязанности в воинской части 5571. Наши ребята — закаленные, крепкие, подготовленные. Конечно, вместе с первыми воинскими командами на службу отправляются ребята, которые все лето ждали объявления о начале военной службы и выбрали места по своему желанию», - рассказал член городской призывной комиссии и представитель Департамента по делам обороны города Астаны Гани Артыков.

Представитель ведомства подчеркнул, что столичная молодежь стремится обеспечивать общественный порядок в Алматы, и выразил уверенность в успешном выполнении ими воинского долга.

Своими впечатлениями в этот важный день поделились и сами призывники, для которых отправка в армию стала значимым шагом во взрослую жизнь. Новобранцы признаются, что идут служить с полным осознанием ответственности, желанием возмужать и с честью отдать долг Родине.

Торжественные проводы завершились традиционными напутственными словами старшего поколения и трогательными прощаниями с близкими, после чего первая команда срочников отправилась к месту службы.