«День услугополучателя» провели на площадке Центра жилья в Астане. Участникам информационно-консультативного мероприятия разъяснили порядок и условия получения государственных услуг в жилищной сфере, передает официальный сайт столичного акимата.

В зоне обслуживания граждан специалисты Центра на ежедневной основе оказывают жителям столицы консультационную помощь по жилищным вопросам, а также разъясняют алгоритмы оформления документов. Наряду с сотрудниками центра на площадке работают представители АО «Отбасы банк», консультирующие граждан по вопросам местных государственных программ.

Особое внимание в ходе встречи было уделено государственной услуге «Приватизация жилищ из государственного жилищного фонда», которая позволяет гражданам Республики Казахстан оформить занимаемое государственное жильё в частную собственность. Подать соответствующее заявление можно дистанционно через портал электронного правительства eGov.kz либо обратившись в ЦОН, а срок его рассмотрения составляет до 30 календарных дней.

Приватизация проводится на безвозмездной или возмездной основе. При этом во втором случае предусмотрен как единовременный выкуп, так и рассрочка на срок от 10 до 15 лет в зависимости от стоимости недвижимости. По данным центра, за последние два года в собственность граждан в общей сложности перешло 2 837 жилых помещений.

Как отметила главный специалист отдела предоставления и приватизации жилья Дарья Городянская, важным нововведением стали изменения в Правилах приватизации, утвержденные постановлением Правительства РК от 14 августа 2026 года. Документ привел нормы в соответствие со статьей 119-3 Закона РК «О жилищных отношениях» и открыл возможность повторной приватизации жилища из государственного фонда.

Воспользоваться этим правом теперь могут граждане, которые реализовали свою первую приватизацию – безвозмездно, путем полного выкупа по остаточной стоимости, в рассрочку или по купонному механизму – до 4 декабря 2024 года.

Проведение «Дня услугополучателя» направлено на повышение правовой информированности населения и обеспечение прямого диалога между жителями и профильными ведомствами.

«Данное консультативное мероприятие организуется на ежеквартальной основе по поручению Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы. Оно носит республиканский масштаб и реализуется всеми территориальными департаментами страны. Ранее аналогичные выездные встречи мы уже проводили на базе ЦОНов и в торгово-развлекательном центре «Азия Парк», где жители могли получить разъяснения по вопросам предпринимательства, налоговых режимов, программ поддержки бизнеса, а также в сферах здравоохранения, труда и социальной защиты», — прокомментировал главный специалист управления государственных услуг Департамента Агентства РК по делам государственной службы по городу Астане Асланбек Асылбек.

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