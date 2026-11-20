Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны организовали профилактические рейды с целью обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности в общежитиях, передает официальный сайт столичного акимата.

В ходе мероприятия были проведены встречи с жильцами общежитий и разъяснительная работа по правилам пожарной безопасности. В частности, жителям разъяснили требования безопасности при эксплуатации электроприборов и газового оборудования.

Кроме того, были размещены информационные материалы об опасности отравления угарным газом, а жильцам напомнили о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.