На чемпионате мира по тогызкумалаку среди молодежи до 19 лет, прошедшем в турецком городе Амасья, спортсмен из Астаны Акикат Исатай завоевал бронзовую медаль, передает официальный сайт акимата столицы.

В нынешнем мировом первенстве приняли участие более 70 спортсменов из 12 стран. В частности, за победу боролись юные игроки в тогызкумалак из Колумбии, Афганистана, Бангладеш, Ирака, Турции, Украины, Румынии, Чехии, Литвы, Кыргызстана, Туркменистана и Казахстана.

На международном турнире столичный спортсмен Акикат Исатай, выступавший среди юношей в программе блиц, вошел в тройку сильнейших и стал обладателем бронзовой награды чемпионата мира.