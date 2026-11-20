В столичном Дворце школьников имени Аль-Фараби прошла масштабная акция «Народный юрист». Более тридцати экспертов, руководителей ведомств, судей и адвокатов в течение трех часов вели открытый прием горожан и отвечали на интересующие их вопросы, передает официальный сайт акимата Астаны.

Акция была организована прокуратурой Астаны совместно с акиматом, правоохранительными и судебными органами в рамках реализации концепции «Закон и Порядок».

Главная задача встречи – не просто дать правовую консультацию, а обеспечить прямой диалог между гражданами и первыми руководителями госорганов.

Подобная практика работы с населением ведется в столице на постоянной основе – выездные приемы регулярно проходят в крупных ТРЦ и ЦОНах всех районов. Однако на этот раз формат укрупнили: если раньше районные прокуроры принимали граждан по отдельности, то теперь городская прокуратура объединила на одной площадке представителей всех ключевых структур – от работников акимата до коллегии адвокатов и общественных объединений.

«Самая главная цель – чтобы наши граждане могли в одном месте получить бесплатную юридическую помощь и ответы на любые вопросы. Люди напрямую через обратную связь могут узнать, на какой стадии находятся их заявления, которые сейчас рассматриваются в наших органах», - подчеркнул заместитель прокурора города Астаны Маратбек Мирзамуратов.

Спектр проблем, с которыми астанчане пришли на прием, охватил практически все сферы жизни: от взыскания алиментов, оспаривания штрафов до трудовых и имущественных споров.

«Буквально только что ко мне подошла женщина, у которой мошенники обманным путем похитили деньги, но уголовное дело по этому факту не двигалось. Прямо на месте было поручено районной прокуратуре и сотрудникам полиции немедленно принять у нее заявление, уже завтра официально его зарегистрировать и начать предметную работу. Вот так, постепенно, находят свое решение и другие вопросы», - рассказал Маратбек Мирзамуратов.

Как подчеркнули в городской прокуратуре, все письменные заявления, принятые во время акции, взяты на особый контроль, а практика подобных открытых приемов в рамках концепции «Закон и порядок» будет продолжена во всех районах Астаны – чтобы каждый горожанин мог защитить свои права напрямую, без бюрократических барьеров.

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