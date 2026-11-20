В столичном акимате с участием заместителя акима Астаны Талғата Рахманберді состоялось торжественное заседание, посвящённое 10-летию Общественного совета города. В ходе мероприятия подвели итоги десятилетней деятельности Совета, обсудили его роль в решении актуальных городских вопросов и отметили вклад представителей общественности в развитие столицы, передает официальный сайт акимата Астаны.

Открывая торжественное заседание, заместитель акима Астаны Талғат Рахманберді выступил с поздравительной речью, отметив значимую роль Общественного совета в укреплении взаимодействия между государственными органами и населением, развитии общественного контроля и решении вопросов, волнующих горожан.

В рамках мероприятия заместитель акима вручил благодарственные письма членам Общественного совета всех четырёх созывов за активную гражданскую позицию, многолетнюю общественную деятельность и вклад в развитие столицы.

В заседании приняли участие ветераны и действующие члены Общественного совета, депутаты Курултая Республики Казахстан, представители Қазақстан Халық кеңесі, заместители акимов районов, руководители городских управлений и другие приглашённые гости.

Заседание прошло под председательством исполняющего обязанности председателя Общественного совета Астаны Каримбека Курманалиева.

«За эти десять лет Общественный совет Астаны прошел путь от новой консультативной площадки до зрелого, авторитетного института, к голосу которого прислушиваются при принятии самых важных городских решений. В его рядах всегда работали и продолжают работать люди с активной жизненной позицией — профессионалы своего дела, ветераны, эксперты, которым небезразлична судьба столицы. Наша главная задача остается неизменной: быть надежным мостом между жителями и властью, доносить реальные запросы астанчан до государственных органов и добиваться их решения», — подчеркнул Каримбек Курманалиев.

Общественный совет Астаны начал свою работу в 2016 году в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об общественных советах». За десять лет он прошёл несколько этапов развития, расширив участие граждан в обсуждении важных для столицы решений.

Первый состав Совета, сформированный в 2016 году, объединил 25 представителей общественности. Они заложили основы общественного мониторинга и взаимодействия с государственными органами.

Второй созыв, приступивший к работе в 2019 году, уделял особое внимание вопросам здравоохранения, социальной защиты и поддержки населения, в том числе в период пандемии.

Третий созыв, сформированный в 2022 году под председательством Зульфукара Гаипова, сосредоточился на усилении отраслевой экспертизы и общественного контроля за бюджетными процессами.

Четвёртый созыв, начавший работу в 2025 году, продолжает деятельность по рассмотрению актуальных вопросов развития столицы с учётом роста города и потребностей населения.

Сегодня в центре внимания Общественного совета остаются вопросы, непосредственно влияющие на качество жизни астанчан. Среди них — работа жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство дворов и общественных пространств, развитие общественного транспорта, обеспечение городской безопасности, а также доступность объектов образования, здравоохранения и культуры.

Кроме того, члены Совета участвуют в обсуждении бюджетных программ, рассматривают проекты нормативных правовых актов, проводят общественный мониторинг и вырабатывают рекомендации по решению актуальных городских проблем.

За десять лет Общественный совет стал одной из важных площадок взаимодействия жителей и государственных органов, позволяющей учитывать общественное мнение при принятии решений, затрагивающих интересы горожан.