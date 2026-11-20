В рамках реализации нарратива «Закон и порядок» в Астане состоялся профилактический телемост студентов с осужденными. Мероприятие было направлено на формирование правовой культуры среди молодежи и предупреждение ее вовлечения в противоправную деятельность, передает официальный сайт столичного акимата.

Встреча была инициирована столичной прокуратурой и охватила около 300 студентов. В ходе телемоста сотрудники правоохранительных органов разъяснили студентам вопросы уголовной ответственности, рассказали о распространенных схемах мошенничества, способах вовлечения молодых людей в распространение наркотиков, а также мерах защиты прав и законных интересов граждан.

«Ключевой особенностью телемоста стало живое общение студентов с осужденными, которые на личных примерах рассказали о последствиях необдуманных решений и о том, как одна ошибка может кардинально изменить судьбу», – рассказал старший прокурор управления прокуратуры Астаны Нуртас Дуйсембаев.

Также перед студентами выступил коуч и психолог, руководитель проекта Esirtkisiz Elorda Мирзада Сейткали. Он рассказал о влиянии стресса на поведение и принятие решений.

«Одна из основных причин вовлечения молодежи в распространение наркотиков сегодня – стремление к быстрому заработку, желание жить обеспеченной и комфортной жизнью. В погоне за легкими деньгами некоторые молодые люди поддаются деструктивному влиянию и становятся закладчиками. Впоследствии они оказываются за решеткой», – отметил Мирзада Сейткали.

По его словам, среди основных факторов, способствующих развитию зависимостей, также выделяются генетическая предрасположенность, проблемы в отношениях с родителями и влияние окружения.

«Молодой человек может оказаться под влиянием компании, в которой уже практикуются распространение и употребление наркотиков. Поэтому очень важно внимательно относиться к своему окружению и осознавать последствия принимаемых решений», – подчеркнул он.

Подобные встречи проводятся правоохранительными органами на регулярной основе и способствуют укреплению принципов «Закон и порядок», развитию ответственности и осознанного отношения молодежи к своему будущему.

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