На проходящем в столице индивидуально-командном чемпионате Республики Казахстан по тяжёлой атлетике в отдельных упражнениях среди мужчин и женщин 14-летняя столичная спортсменка Маргарита Ермакова завоевала золотую медаль, передает официальный сайт акимата Астаны.

В третий соревновательный день первенства страны определились победители и призёры среди женщин в весовых категориях 57, 61, 69 и 77 кг.

Выступавшая в весовой категории до 69 кг астанчанка Маргарита Ермакова подняла 94 кг в рывке и 118 кг в толчке, став чемпионкой Казахстана с общим результатом в двоеборье 212 кг.

Серебряную награду в этом весе с результатом 198 кг завоевала представительница Кызылординской области Алтынай Танирбергенова, а бронзовая медаль досталась спортсменке из Карагандинской области Дарье Балабаюк, поднявшей 197 кг.

«Я специально готовилась именно к этому чемпионату страны. Поэтому поставленный перед собой план полностью осуществился. Теперь я не буду останавливаться на достигнутом и в будущем буду стремиться к ещё более высоким целям», — сказала Маргарита Ермакова.

Отметим, что республиканские соревнования организованы в столичном легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan». В чемпионате принимают участие 165 спортсменов в составе 16 команд из разных регионов страны.

На первенстве страны мужчины и женщины определяют сильнейших в восьми весовых категориях. Честь города Астаны защищают 11 спортсменов.

Чемпионат продлится до 22 ноября.