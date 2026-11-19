В Астане продолжается реализация проекта «Жауапты ата-ана – қауіпсіз балалық шақ», направленного на повышение безопасности детей, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и укрепление ответственного родительства. На сегодняшний день проект охватывает 20 столичных школ, а его участниками стали более 2,8 тысячи школьников и родителей, передает официальный сайт акимата столицы.

В рамках проекта применяются различные форматы информационно-разъяснительной работы, включая тематические встречи, семинары, круглые столы и форумы. Особое внимание уделяется повышению правовой грамотности родителей, предупреждению рисков для детей и формированию безопасной среды как в образовательных учреждениях, так и за их пределами.

На сегодняшний день в мероприятиях приняли участие порядка 600 родителей и 2 200 учащихся столичных школ.

К реализации инициативы привлечены депутаты Курултая, представители столичного Управления по защите прав детей, региональный Уполномоченный по правам ребенка, руководители городского и районных филиалов «Союза отцов», сотрудники правоохранительных органов и профессиональные психологи.

Кроме того, завершается работа над специализированным информационным порталом «Қауіпсіз балалық шақ». На новой цифровой площадке будут размещены практические рекомендации, информационные и справочные материалы по вопросам защиты прав детей, их безопасности и ответственного родительства.

Реализация проекта в столичных школах будет продолжена. Основная задача инициативы - укрепление взаимодействия между семьей, школой, общественными институтами и государственными органами для создания безопасных условий воспитания и развития детей.

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