28 лет между огнем и металлом: столичный металлург рассказал о тонкостях профессии

Наказ отца стал причиной выбора жизненного пути для жителя столицы Кожана Муратбекова. С детства росший на примерах из металлургической отрасли, сегодня он трудится в этой сфере уже 28 лет, пройдя путь от простого плавильщика до начальника цеха. Сейчас опытный специалист возглавляет плавильно-литейный цех предприятия «Тау-Кен Алтын», руководя ответственным этапом производства по переработке золота и серебра, передает официальный сайт акимата столицы.

«Мой отец в семидесятых годах прошлого века трудился шахтером в Темиртау. Позже переехал в Балхаш и стал конвертерщиком в медеплавильном цехе. Когда я родился, он сказал: «Мой сын тоже будет металлургом, продолжит мой путь». Эти слова и определили мое жизненное направление», — рассказывает он.

После школы Кожан поступил в Балхашский горно-металлургический техникум, где освоил профессию металлурга. Завершив обучение в 1999 году, он отдал гражданский долг в рядах армии, а затем продолжил образование, заочно окончив Карагандинский политехнический университет. Трудовой путь он начал на Балхашском медеплавильном заводе, где поднялся от рядового плавильщика до старшего мастера, а затем и начальника цеха. В 2024 году переехал в Астану и был назначен на руководящую должность в плавильно-литейный цех предприятия «Тау-Кен Алтын». Его главная задача на рабочем месте — управление одним из самых ответственных этапов производства. В цех поступают материалы, содержащие от 50 до 80 процентов золота или серебра. Это сырье плавится при высокой температуре и, в зависимости от состава, отливается в золотые или серебряные аноды.

Для Кожана Калиакпарулы самое большое богатство — это семья. Его супруга трудится в сфере медицины в онкологическом центре. Отец, воспитывающий двух дочерей, после работы старается всё свое время посвящать детям.

«Наш рабочий день начинается в девять утра и продолжается до пяти вечера. Возвращаясь домой, забираю детей из детского сада и школы. Время, проведенное с семьей, — это самый лучший отдых. Мы учились этой профессии, поэтому любим свое дело. Быть металлургом — большая гордость. Если подрастающая молодежь выберет эту профессию, она точно не ошибется», — говорит Кожан Калиакпарулы.

С честью неся наказ отца и проведя более четверти века между огнем и металлом, такие специалисты, как Кожан Муратбеков, — это настоящие люди труда, продвигающие производство нашей страны вперед. Их упорный и честный труд формирует прочный фундамент металлургии Казахстана.