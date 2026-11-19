В столице принимаются комплексные меры по обеспечению продовольственной безопасности, стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), сокращению посреднических схем и модернизации торговой инфраструктуры. Работа ведётся по нескольким направлениям: поддержка отечественных сельхозтоваропроизводителей, организация прямых поставок, проведение сельскохозяйственных ярмарок, контроль торговой надбавки и обновление городских рынков. Об этом на брифинге в городской Службе коммуникаций рассказали заместитель руководителя Управления по инвестициям и развитию предпринимательства столицы Максат Жанабаев и руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей по Астане Еркебулан Тагашов, передает официальный сайт акимата города.

По состоянию на ноябрь 2026 года индекс цен на социально значимые продовольственные товары в Астане составил 101,2%. Данный показатель является одним из положительных результатов среди регионов республики.

Положительная динамика достигается за счёт механизмов форвардного закупа (предварительного контрактования) продовольственных товаров и предоставления займов сельхозтоваропроизводителям. В рамках оборотного механизма законтрактовано более 18 тысяч тонн продукции СЗПТ. Договоры заключены с производителями овощной, бакалейной, молочной и мясной продукции из Туркестанской, Акмолинской, Кызылординской, Жамбылской, Костанайской и Актюбинской областей. К реализации продукции привлечено более 190 крупных торговых точек столицы. В их числе торговые сети «Magnum», «Small», «Фермаг», «Вкусмарт», «Анвар», а также рынки «Шапагат» и «Коктал».

По словам Максата Жанабаева, одними из главных приоритетов являются достаточное обеспечение продовольствием и сокращение числа посредников между производителем и потребителем.

«Наша главная задача — обеспечить жителей столицы необходимыми продуктами питания, сократить путь продукции от производителя до потребителя и сохранить доступность продовольствия. С этой целью мы ведём работу по расширению прямых поставок, поддержке отечественных сельхозтоваропроизводителей и применению механизмов, позволяющих сдерживать рост цен», — сказал Максат Жанабаев.

Одним из эффективных механизмов обеспечения доступности продовольственных товаров являются сельскохозяйственные ярмарки. На сегодняшний день в столице проведено около 300 ярмарок. До конца года их количество планируется довести до 350.

С 19 сентября по 31 октября 2026 года в региональных ярмарках приняли участие сельхозтоваропроизводители из 15 регионов Казахстана. По итогам мероприятий было реализовано более 10 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, включая мясо, рыбу, молочные и бакалейные товары, овощи и фрукты. Региональные сельскохозяйственные ярмарки позволили жителям приобретать отечественную продукцию напрямую у производителей по ценам ниже рыночных.

Кроме того, с учётом обращений жителей и высокого спроса на мясную продукцию, в течение последних трёх лет в Астане традиционно организуется мясная ярмарка «Соғым Fest».

В этом году ярмарка проходит с ноября до конца декабря каждую субботу и воскресенье на четырёх площадках столицы:

торговый центр Keruen Joly — шоссе Алаш, 35Б;

торговый центр «Ет Әлемі» — шоссе Алаш, 31/1;

торговый центр «Jurt» — улица Бейбарс Султана, 3;

рынок «ERA» — Коргалжынское шоссе, 96.

В ярмарке принимают участие отечественные сельхозтоваропроизводители. Это позволяет жителям приобретать мясную продукцию без посредников, напрямую у производителей.

Цены на продукцию: говядина — от 3 300 тенге за килограмм, конина — от 3 500 тенге, баранина — от 3 700 тенге.

Выявление и пресечение посреднических схем в ценообразовании на продукты питания также является одним из важных направлений.

Согласно статье 9 Закона Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности», предельная торговая надбавка на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) не должна превышать 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика, указанной в договоре поставки.

С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в статью 204-4 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, предусмотренные Законом №155-VIII от 10 января 2025 года. Согласно новым требованиям, порядок вынесения предупреждения за первичное правонарушение, связанное с превышением торговой надбавки в 15%, исключён. Теперь уже при первом выявленном нарушении применяется административная ответственность в виде штрафа.

Размеры штрафов за первичное правонарушение:

для физических лиц и субъектов малого предпринимательства — 5 МРП;

для субъектов среднего предпринимательства — 35 МРП;

для субъектов крупного предпринимательства — 150 МРП;

за повторное правонарушение в течение года размер штрафа составляет соответственно 10, 70 и 300 МРП.

В Астане еженедельно проводится мониторинг цен во всех форматах торговых объектов. В частности, проверочные работы ведутся в крупных торговых сетях «Magnum», «Small», «Анвар», «Астыкжан», на рынках «Шапагат», «Алаш», «Шарын», «Евразия», «Алем», а также в магазинах у дома.

В целях выявления необоснованного роста цен работает Региональная комиссия.

С начала года проведено 90 заседаний Региональной комиссии, выявлено более 150 фактов правонарушений.

«Наша задача — не ограничиваться только выявлением правонарушений, а обеспечить прозрачность всей торговой цепочки. Мы отслеживаем движение продукции от производителя до конечного продавца и принимаем меры в отношении субъектов предпринимательства, допустивших необоснованное завышение цен. Особое внимание уделяется соблюдению установленной 15-процентной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары», — сказал Еркебулан Тагашов.

В Астане в дорожную карту по модернизации включены семь рынков. Это: «Улжан», «Алтай», «Шанхай – Кок базар», «Сарыарка», «Центральный рынок», «Алаш» и «Шарын».

Работы по модернизации включают перевод торговых объектов в современный стационарный формат, размещение уличной торговли в закрытых зданиях, строительство парковок, соблюдение санитарных норм и требований пожарной безопасности, внедрение цифровых систем аренды и безналичных платежей.

Предстоящие меры и планы

До конца 2026 года будет усилен еженедельный контроль за ходом работ по модернизации рынков. В 2027 году при повторном невыполнении требований будет рассмотрена возможность применения штрафных санкций и приостановления деятельности торговых площадок, не соответствующих требованиям, в судебном порядке.

Кроме того, планируется усилить взаимодействие с Департаментом государственных доходов, провести анализ рисков в системе прослеживаемости движения продукции, а также увеличить объёмы прямых поставок СЗПТ на модернизированные рынки. Также предусмотрено обеспечение наличия контрольных весов и информационных стендов для потребителей.

Все принимаемые меры направлены на стабилизацию цен в столице, повышение прозрачности торговой сферы и обеспечение жителей качественными и доступными продуктами питания.